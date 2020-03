In coronacrisis wil BBC baken van informatie, onderwijs en vermaak zijn

Het was een typisch voorbeeld van hoe de BBC probeert in te spelen op veranderend kijk- en luistergedrag, op het bereiken van een jonger publiek, op andere tijden. Jon Sopel en Emily Maitlis, respectievelijk bureau chief in Washington en anchor van actualiteitenrubriek Newsnight, waren net op dreef met Americast, hun nieuwe wekelijkse podcast in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Door de coronapandemie is die podcast tot nader order geschrapt.

De Britse publieke omroep zet zo veel mogelijk middelen in om de bevolking van dienst te zijn en dat betekent snelle en rigoureuze keuzes maken. Luchtige praatprogramma’s zijn geschrapt en de opnames van soaps als EastEnders, Casualty en Holby City zijn gestaakt. Dat is zowel een manier om kosten te besparen als om de risico’s van besmetting op de set te voorkomen.

Noodstudio in woonkamers

Het is wettelijk vastgelegd dat de BBC er voor alle Britten dient te zijn. Dat geldt des te meer in crisistijd, aldus directeur-generaal Tony Hall, de hoogste baas bij de publieke omroep. „De BBC moet nu een bijzondere rol vervullen”, zei hij. „We moeten alles inzetten om het land te informeren, vermaken en te onderwijzen.”

Een belangrijk onderdeel van de crisisstrategie betreft de geldstromen. Alle Britten die naar de BBC kijken zijn verplicht kijkgeld (157,50 pond per jaar ofwel 170 euro) te betalen. 75-plussers zijn gevrijwaard van die verplichting. Zij keken altijd gratis. De BBC wilde dat cadeautje aan ouderen per 1 juni schrappen. Juist omdat 75-plussers tijdens de pandemie tot de risicocategorie behoren die zich volgens premier Boris Johnson maandenlang dienen af te schermen van de samenleving, schuift de BBC de plannen op de lange baan.

Logistiek kampt de BBC met dezelfde problemen als ieder bedrijf met werknemers die zijn of haar huis niet mogen verlaten. Veel moet op afstand gebeuren, in woonkamers van interviewers en presentatoren worden noodstudio’s ingericht. Praatprogramma’s op televisie worden zonder publiek opgenomen. Dat is voor het invloedrijke Question Time een aanzienlijk probleem, aangezien het format bestaat uit een panel van experts en politici die vragen uit het publiek beantwoorden.

Virtuele kerkdienst

De BBC zendt meer educatieve programma’s uit, ook via on-demand-platform iPlayer, omdat scholen dicht zijn. Iedere zondag is er op de radio een virtuele kerkdienst, soms geleid door de aartsbisschop van Canterbury. De BBC zendt extra nieuwsuitzendingen uit, evenals meer programma’s over gezondheid en zorg. En populaire dramaseries van de afgelopen jaren, zoals Spooks en The Honourable Woman, zijn weer beschikbaar op iPlayer.

De afgelopen maanden lag de BBC onder vuur van de regering van Johnson. Het financieringsmodel moest van de premier op de schop. En hij had kritiek op hoe hij en zijn ministers werden aangepakt door BBC-journalisten. Te vooringenomen, vond Johnson. De coronapandemie is in die zin een kans voor de BBC om de harten van Britten weer voor zich te winnen.

Na het stilleggen van Americast gooiden de podcastmakers van de BBC het over een andere boeg. Inmiddels maken ze dagelijkse een podcast over het coronavirus. Emily Maitlis was vorige week te gast en vertelde hoe zij de onzekerheid ervaart. Voor het eerst kan ze haar zoon niet uitleggen wat de toekomst behelst, vertelde ze. Een gevoel dat tientallen miljoenen Britten sinds kort ook kennen.