Als de huisarts bedelt om mondkapjes

Woensdag of donderdag worden ze verwacht: de honderdduizend literflessen handalcohol voor zorginstellingen. Het gaat om een opdracht van het ministerie van VWS, dat de flessen ook distribueert. Drankproducent Avandis gaat ze (tegen kostprijs) leveren.

Traumachirurg Lodewijk Poelhekke hoopt dat zijn ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer, ook een flink aantal flessen krijgt, want er dreigen grote materiaaltekorten voor de behandeling van Covid-19-patiënten. „We hebben niet alleen meer handalcohol nodig, maar ook mondkapjes en beschermende schorten”, zegt hij kort voor een crisisoverleg.

Maar liefst 4.000 mondkapjes verdwijnen per dag in de prullenbak, in de hoop ooit te kunnen worden hergebruikt.

Nú al – de zorgcrisis lijkt voorlopig niet ten einde – ziet Poelhekke een „glijdende schaal”. Zijn de goed sluitende FFP3-kapjes op, dan grijpen zijn medewerkers naar de FFP2’s. „Op dit moment kunnen ze nog goed beschermd hun werk doen. Maar als de toevoer ontoereikend is, sluit ik niet uit dat professionals op het punt komen dat ze moeten kiezen: onbeschermd hulpverlenen met het risico zelf ziek te worden, of de hulp staken.”

Buiten IC’s doen artsen langer met mondkapjes, maar ook daar is de nood hoog, zegt Maaike Roovers-Schellekens. De huisarts uit Sassenheim, die parttime in een coronakliniek werkt, is de schaamte voorbij. Sinds een week roept ze haar patiënten op hun mondkapjes in te leveren, want „we willen onze zorgverleners zo lang mogelijk op de been houden”. „Wat heb je aan IC-bedden en beademingsapparaten voor coronapatiënten als hulpverleners te veel, te snel en tegelijk ziek worden? Dan kachelt het hele zootje in elkaar.”

Beide artsen storen zich aan de handelaren die zich bij zorginstellingen melden met grote partijen mondkapjes, soms voor het twintigvoudige van de normale prijs. „Laten we hopen dat de overheid snel een centraal inkooppunt instelt”, zegt Poelhekke. „Zo voorkom je dat ziekenhuizen met elkaar moeten concurreren, terwijl ze eigenlijk samen een crisis willen bestrijden.”

Maar hoe bestrijd je een crisis als Nederlanders in het weekend de hort op gaan? „Ik snap dat mensen de natuur in willen”, zegt Roovers. „Het is zo verleidelijk. En toch: pak die zonnestraal mee door het raam, vanaf je balkon, in de tuin. Sluit je ogen en denk de zee of het bos erbij. Door thuis te blijven houd je de IC’s overeind en red je levens.”

Danielle Pinedo beschrijft op deze plek welke impact Covid-19 heeft op mensen.

De impact NRC spreekt elke dag een panel van tien mensen die in de frontlinie staan van de corona-epidemie. Vandaag: een traumachirurg en een huisarts.

Lodewijk Poelhekke Leeftijd: 47 Beroep: traumachirurg Maasziekenhuis, Boxmeer

Maaike Roovers-Schellekens Leeftijd: 45 Beroep: huisarts in Sassenheim