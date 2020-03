‘Voor mij is thuiswerken niks nieuws’

in

‘Toen ik een maand op Bali woonde, stond ik elke ochtend vrolijk op. Met mijn scooter zoefde ik door de rijstvelden, ik ontbeet met een smoothiebowl en ging dan aan de slag in een coworking space. Op zo’n moment voel je echt dat je leeft.

„Ik reis vier maanden per jaar als digitale nomade. Op een kantoor voel ik me gevangen, het past niet bij mijn levensstijl. Hoe tropischer mijn bestemming, hoe leuker. Wel moet het een klein beetje westers zijn, om goed te kunnen werken. Ik weet dat het slecht is voor het milieu, maar de wereld is te mooi en te groot om níét te reizen.

„Vier jaar geleden begon ik voor mezelf als pr-adviseur. Daarvoor heb ik een periode in loondienst gewerkt. Eerst als jurist, daarna als redacteur bij een tijdschrift. De overstap vond ik spannend, maar ik dacht: fuck it, nu kan ik reizen én aan mijn carrière werken. Ik werkte al een dag per week freelance, dus ik had al wat opdrachtgevers. In 2018 begon ik met een compagnon een pr-bureau, onze klanten zijn vooral start-ups. Daar haal ik twee derde van mijn inkomen uit. Daarnaast ben ik blogger en sinds kort mentor voor digitale nomaden.

„Een tijdje terug was ik mee op een nomad cruise. Je zit dan twee weken op open zee met andere ondernemers, zonder wifi. Je leert van alles. Ik leerde toen over het concept ‘passief inkomen’. Je levert één product af dat oneindig kan worden afgenomen, waardoor je op de achtergrond een inkomen hebt dat doorloopt. Sindsdien heb ik drie e-books geschreven en bied ik online cursussen aan.”

‘In deze coronacrisis hoor ik veel geklaag over een gebrek aan discipline voor thuiswerken, maar voor mij is het niks nieuws. Op reis moet je wel, anders komt er geen geld binnen. Voor de komende tijd heb ik gelukkig genoeg werk.

„Mijn portemonnee is zuinig, mijn mindset luxueus. Ik houd van het goede leven, maar zou nooit geld spenderen dat ik niet heb. Wel geef ik aan reizen bizar veel uit: mijn wereldreis van afgelopen winter kostte 9.000 euro. Een andere zwakte is eten. Ik let niet op wat mijn boodschappen kosten of haal iets buiten de deur – naar de kroeg, terrasje pakken, broodje halen, koffie to go. Op dat soort momenten gaat het hard.

„Ik woon samen met mijn vriend. We delen de hypotheek, verder is het ieder voor zich. Ik vind het belangrijk om mijn eigen broek op te houden. Verder heb ik grote financiële doelen; met mijn compagnon wil ik dit jaar een ton omzet draaien en mijn huidige netto-inkomen verdubbelen.

„De laatste maanden heb ik veel geïnvesteerd in het schrijven van mijn nieuwe boek, waardoor mijn inkomen wat lager was. Ik heb altijd geloofd dat je van een dubbeltje een kwartje kunt worden. Net als mijn opa, die is ook ondernemer. Of je rijk wordt of niet heb je zelf in de hand.”

Netto inkomen: 1.500 euro Vaste lasten: woonlasten (hypotheek, gas/water/licht, 500 euro), mobiel/internet/tv (60 euro), verzekeringen (zorg, reis, broodfonds, 200 euro) boodschappen (250 euro), abonnementen (Netflix, Onefit, 60 euro), goede doelen (twee ‘sponsorkindjes’ 55 euro, ProVeg-stichting 5 euro), kleding (60 euro), verzorging en wellness (40 euro), horeca (normaal 100 euro, nu 0) Laatste grote uitgave: retreat in Marokko (1.000 euro), uitgesteld door de coronacrisis

