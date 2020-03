Verhalenverteller met machtige bromstem

Als geen ander bracht Kenny Rogers het drama en de tragiek van de klassieke countrysong naar de hitparade. Met zijn rafelige en doorleefde bariton belichaamde hij de verhalen van de losers, de gokkers en de stoere cowboys die zijn songs bevolkten. Van de gehandicapte Vietnamveteraan die zijn vrouw ziet weglopen in ‘Ruby, Don’t Take Your Love To Town’ tot de laconieke landbouwer die in ‘Lucille’ achterblijft met “four hungry children and a crop on the field” was hij een eersteklas verhalenverteller, die songteksten van anderen de diepte gaf om ze recht in het hart van de luisteraar te laten aankomen.

Zanger, acteur, songschrijver en zakenman Kenneth Ray Rogers werd op 21 augustus 1938 geboren in Houston, Texas. Na highschoolband The Scholars speelde hij bas in het jazztrio van Bobby Doyle en trad hij toe tot folkgroep The New Christy Minstrels. Met de uit die groep voortgekomen First Edition legde Rogers zich in 1967 toe op psychedelische pop- en rockmuziek. De hit ‘Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In)’ was een product van zijn tijd met de naar drugsgebruik knipogende tekstregels „I found my mind in a brown paper bag / within I tripped on a cloud and fell-a eight miles high.”

‘Just Dropped In’ in The Big Lebowski:



‘Ruby (Don’t Take Your Love To Town)’ van Kenny Rogers and the First Edition plaatste in 1969 een kanttekening bij de „crazy Asian war” in Vietnam, hoewel de protagonist zich beroemt op het feit dat hij als soldaat zijn patriottische plicht had gedaan. ‘Something’s Burning’ was een lied van smeulende hartstocht tussen jonge geliefden, als voorbode van de eeuwige vlam die de croonende zanger met groot gevoel voor drama liet oplaaien.

Zij gelooft in mij

Met ‘Lucille’ scoorde Rogers zijn eerste grote solohit, gevolgd door ‘She Believes in Me’ dat later door André Hazes werd bewerkt tot ‘Zij Gelooft in Mij’. ‘The Gambler’ en ‘Coward of the County’ waren titelsongs van televisiefilms waarin Kenny Rogers de hoofdrol speelde. In de bioscoopfilm Six Pack vertolkte hij een autocoureur die een pact sluit met een groep weeskinderen om achter een corrupte sheriff aan te gaan. Als racefanaat verbond hij zijn naam aan een bedrijf dat onderdelen leverde voor raceauto’s. Ook begon hij het kiprestaurant Kenny Rogers Roasters, dat geen lang leven beschoren was nadat Rogers op tv verklaarde dat hij hamburgers eigenlijk lekkerder vond.

Zijn grootste solohit had hij in 1980 met het door Lionel Richie geschreven ‘Lady’. Na de hit ‘Don’t Fall in Love With a Dreamer’ met Kim Carnes werd Kenny Rogers een gezocht duetpartner. Hij scoorde met Dottie West in ‘What Are We Doin’ in Love’, met Sheena Easton in ’We’ve Got Tonight’ en het meest memorabel in de nummer 1-hit ‘Islands in the Stream’ (1983) met Dolly Parton.

Kenny Rogers met Dolly Parton: Islands in the Stream



In de countrywereld werd Kenny Rogers geëerd met tientallen prijzen, hoewel hij pas in 2013 werd opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Grammy Awards kreeg hij voor zijn vocale performances van ‘Lucille’ en ‘The Gambler’, het nummer dat zijn lijflied werd omdat het verhaal van een gokker die al zijn azen verspeelde hem deed denken aan zijn eigen carrière van vallen en opstaan.

Zijn afscheidstournee in 2016 doopte hij The Gambler’s Last Deal. Omdat zijn gezondheid hem toen al parten speelde, zat Rogers een groot deel van het optreden op een stoel en leverde hij sarcastisch commentaar op de filmbeelden waarin zijn leven voorbij flitste. Zijn elf filmrollen had hij vooral aangenomen om zichzelf te bewijzen dat hij niet kon acteren, schertste hij. Zijn machtige bromstem was toen al niet meer wat hij geweest was. In 2018 moest Kenny Rogers de laatste optredens van de tour afzeggen. Afgelopen vrijdag overleed hij door natuurlijke oorzaak, omringd door zijn familie.