Tweede Kamer wil onderzoek naar duiveluitdrijving bij kinderen

De Tweede Kamer wil dat er een onderzoek komt naar het fenomeen duiveluitdrijving bij kinderen. NRC en tv-programma De Monitor deden de afgelopen tijd onderzoek naar de impact hiervan. In een uitzending, deze maandag op NPO2, is te zien hoe volwassenen die hier als tiener aan zijn blootgesteld, hierop terugkijken. Ze zeggen psychische schade te hebben opgelopen en te zijn weggehouden bij reguliere zorg voor hun stoornissen.

Honderden kerken in Nederland prediken de boodschap dat wie te lijden heeft onder psychische of medische klachten in feite last heeft van ‘demonie’ of ‘geestelijke bindingen’. Van Parkinson tot Gilles de la Tourette, van anorexia tot ‘vastlopen in je leven’: bevrijding en herstel zijn nabij voor wie voldoende gelooft.

Lees het achtergrondstuk bij dit verhaal: In gevecht met demonen

Deze leer en de praktijk van duiveluitdrijving – in eigen jargon: ‘bevrijding van banden’ – neemt een prominente plek in in de kerken. In de uitzending van De Monitor is onder meer te zien hoe een andere bevrijdingsprediker, Herman Boon, een zaal vol jonge kinderen toespreekt. Boon organiseert onder meer kinderkampen waar kinderen, volgens getuigenissen op zijn eigen website, onder meer leren ‘demonen te verjagen’.

Onderzoek

Tweede Kamerleden van D66, CDA, GroenLinks, SP, PvdA en VVD vragen daarom nu om onderzoek. „Het probleem van dit soort situaties is dat er geen meldingen zijn”, zegt Vera Bergkamp (D66). „De Raad voor de Kinderbescherming gaat pas onderzoek doen als iemand meldpunt Veilig Thuis opbelt. In dit soort situaties gebeurt dat niet, want een kind gaat niet zelf aan de bel trekken en de ouders geloven erin.”

Voorzitter Debbie Maas van Veilig Thuis is blij met de aandacht van de Tweede Kamer voor het probleem. „De overheid moet inzicht gaan geven in hoe groot dit probleem is. Ze moeten het in beeld brengen, een debat durven aangaan over dit onderwerp en een norm stellen aan deze praktijken.”

Ook hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning van de Universiteit Leiden maakt zich zorgen over het uitleggen van medische en psychische klachten als iets duivels: „Er moet onderzocht worden of er meer kinderen zijn die eigenlijk zorg nodig hebben, maar slechts de route van duiveluitdrijving krijgen aangeboden.”