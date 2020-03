Er was maar één zondags alarmpiepje voor nodig om alle spieren in Nederland te laten verstijven. Een NL-Alert. Afstand houden en binnen blijven, was het dringende devies.

Dat werd een uurtje binnen sporten.

Bij mij in de werkkamer lag een roeimachine, precies het model waarop acteur Kevin Spacey in de serie House of Cards zich als president van de Verenigde Staten in het zweet werkte. Op een smal zitje glijd je over een rails heen en weer als een echte roeier. Door aan een band te trekken laat je water in een doorzichtig reservoir rondtollen. Het geluid doet denken aan het ruisen van golven.

Het is roeien op de plaats.

Na vijf minuten zat ik met mijn hoofd al bij topsporters die met de moed der wanhoop binnenshuis trainen voor de Olympische Spelen van Tokio.

Turnster Sanne Wevers woont op tweehoog. Ze miste haar evenwichtsbalk om te kunnen oefenen. Na een paar telefoontjes werd een exemplaar buitenlangs naar binnen gehesen. Ze stond in handstand, de voeten bijna tegen het plafond. Goed bedacht, maar het blijft behelpen. Eén keer in de fout en Sanne ligt in de kreukels tussen de kast en krabpaal van haar kat.

Voor topsporters is het ondoenlijk om je door alle beperkingen vanwege het coronavirus goed voor te bereiden op het toernooi. Je zult in Tokio nooit op je best zijn.

De digitale teller gaf inmiddels aan dat ik zo’n vier kilometer geroeid had. Op de Rotte zou ik dan al onder de eerste loopbrug zijn doorgevaren. Zou. Want ik zat nog altijd in mijn kamer en keek door het raam naar de eerste lenteblaadjes aan een boomtak.

Topsporters willen duidelijkheid van het IOC. Wanneer hakt dat clubje de knoop door over de Spelen van 2020? Het valt niet mee, er is veel geld en prestige mee gemoeid. Over vier weken weet het IOC het pas.

Slome duikelaars.

Afgelopen week werd de olympische vlam met een vliegtuig van Athene naar Japan overgevlogen. Hoog boven de besmette landen hielden officials het vuurtje brandend. Op het vliegveld werd het waakvlammetje gebruikt om een grotere vlam te ontsteken, de perfecte metafoor voor de snelle ontwikkeling van het coronavirus.

Olympisch kampioene Sanne Wevers stond in haar huiskamer naast haar balk. Ze zag het niet meer gebeuren in Tokio. Door de situatie in de wereld is voor haar het belang van de Spelen naar de achtergrond verdrongen, net als bij andere sporters. Het is een hard gelag als het toernooi niet doorgaat, voor sommigen betekent dat het einde van hun carrière. Pijnlijk, maar niet anders dan een gedwongen faillissement van een bedrijf.

Het was mooi geweest op de roeimachine. Bijna negen kilometer, zei de teller. Vermoeide spieren, een helder hoofd.

Een tip aan de twijfelende mannetjes van het IOC: een uurtje droogroeien, koud douchen, een deoroller door de grijze okselharen, op anderhalve meter van elkaar uithuilen en u bent eruit. De Spelen kunnen niet doorgaan.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.