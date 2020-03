‘Golfen is niet anders dan wandelen door het bos’

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kwamen de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland op 16 maart met een noodverordening: alle sportaccommodaties moeten hun deuren sluiten tot en met 6 april. Overtreding van deze maatregel is strafbaar.

In de golfwereld gaf niet iedereen daar gehoor aan. Verschillende golfbanen, waaronder Golfbaan Bentwoud in Benthuizen en Golfbaan Delfland in Schipluiden, bleven ondanks de noodverordening geopend. „Wij begrijpen dat sportclubs zich aangesproken voelen om het advies op te volgen, maar wij zijn geen sportclub. Wij zijn een recreatiebedrijf, een commercieel bedrijf dat golfen mogelijk maakt’’, liet een woordvoerder van Golfbaan Bentwoud weten. „We liggen midden in een open recreatiegebied en mensen maken toch gebruik van de gelegenheid om te spelen. Daarom blijven wij open, met beperkende maatregelen.”

De Veiligheidsregio’s bepaalden vorige week, na overleg, dat ook een golfbaan wordt gezien als een sportaccommodatie. Gevolg: de tot dan toe nog geopende golfbanen gingen alsnog dicht.

Regels versoepelen

Binnen de golfwereld is met gemengde gevoelens gereageerd op het sluiten van de golfbanen. Een online petitie met als titel ‘Houd golfbanen open gedurende de coronacrisis’ is inmiddels meer dan 11.000 keer ondertekend.

Initiator van de petitie Anton Kuijntjes is recreatief golfer bij Golfpark Almkreek in Almkerk. Hij wil met zijn petitie duidelijk maken dat een potje golfen niet anders is dan een wandeling maken in het bos of over het strand. „Ik heb er begrip voor dat het RIVM, [sportkoepel] NOC-NSF en de NGF [Nederlandse Golf Federatie] in eerste instantie een rechte lijn trekken en alle sporten stilleggen. Maar nu dat besluit is gemaakt, kunnen sportbonden individueel kijken waar ze de regels kunnen versoepelen”, zegt Kuijntjes.

Hij geeft aan dat versoepeling moet inhouden dat alle golfbanen, mits zij goede voorzorgsmaatregelen nemen, weer geopend worden. „Je moet de verantwoordelijkheid kunnen leggen bij de golfbanen. Die kunnen bijvoorbeeld zeggen: wij zijn alleen geopend voor leden, en maximaal twee personen per flight. Als dat gebeurt, denk ik met de beste wil van de wereld niet dat golfen schadelijk kan zijn voor de verspreiding van het coronavirus. In ieder geval niet meer dan andere dingen die volstrekt geaccepteerd worden momenteel, zoals naar de supermarkt gaan.”

Dat de petitie zo vaak is ondertekend, geeft aan dat veel golfliefhebbers het eens zijn met Kuijntjes. De vraag blijft wel in hoeverre de petitie bijdraagt aan een gevoel van solidariteit in Nederland en of er, afgaand op de argumentatie van Kuijntjes, niet veel meer sporten zijn, bijvoorbeeld tennis, waarvoor uitzonderingen gemaakt kunnen worden.

Reactie NGF

In een reactie op de petitie roept de NGF golfclubs, maar ook individuele golfers op, om actief mee te werken aan de bestrijding van het virus. De bond wil niet mondeling reageren maar schrijft op zijn website in een gezamenlijk bericht met een aantal golforganisaties: „In onze ogen moet medewerking in deze crisis niet negatief gemotiveerd zijn (‘we doen het omdat het moet’) maar mag er ook van golfers een intrinsieke motivatie verwacht worden (‘we doen gezamenlijk mee omdat we een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van de crisis’).”

Volgens Kuijntjes insinueert het statement van de NGF dat hij geen verantwoordelijkheid voelt. „Dat is zeker niet het geval. Volgens mij is iedereen intrinsiek gemotiveerd, ik ook. Ik wil het zeker niet op mijn geweten hebben dat ik het virus verder verspreid. Alleen, ik geloof niet dat ik dat doe als ik een rondje loop over de golfbaan.”