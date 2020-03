Dichter Eva Gerlach wint Herman de Coninckprijs 2020

De dichtbundel Oog van Eva Gerlach is bekroond met de Herman de Coninckprijs 2020, de grootste Vlaamse prijs voor poëzie. Dat maakte de organisatie van de jaarlijkse onderscheiding dit weekend bekend: de prijs van 7.500 euro werd dit jaar zonder uitreiking toegekend.

De jury noemde Gerlachs bundel een „diepgaande poëtische reflectie” die „imponeert door de denkkracht en de beheersing van het ambacht van de dichter”. Volgens de jury wordt in de bundel gezocht naar „wie of wat verloren is”, in een „maalstroom van versnellingen en rustpunten, van lichtere verzen en meer donkere gedichten”. De gedichten in Oog, die allemaal om een verlies heen cirkelen, rouwen soms stormachtig en uiteindelijk in doodse stilte – in het oog van de orkaan.

Oog is de vijftiende bundel van Eva Gerlach (1948) en het derde deel van een drieluik, na de bundels Kluwen en Ontsnappingen. In 2000 ontving Gerlach, die sinds 1977 als dichter publiceert, de P.C. Hooftprijs voor haar poëzie. De Herman de Coninckprijs wordt sinds 2007 jaarlijks toegekend en is open voor zowel Nederlandse als Vlaamse dichters. Gerlach is de derde Nederlander die de prijs wint; de afgelopen twee jaar koos de jury ook voor bundels van Nederlanders: Meervoudig afwezig van Ester Naomi Perquin won in 2018 en Habitus van Radna Fabias was vorig jaar de winnaar.

Naast Oog waren nog vier bundels genomineerd: Sticky Drama van Dominique De Groen, Hogere natuurkunde van Ellen Deckwitz, Godface van Asha Karami, Fantoommerrie van Marieke Lucas Rijneveld en het leven van sterren van Marwin Vos. De bundels van Deckwitz, Karami en Vos horen ook tot de kanshebbers voor de Grote Poëzieprijs (25.000 euro), die over een week wordt toegekend. De bundel van Gerlach was voor die prijs, de grootste poëzieonderscheiding in het Nederlandse taalgebied, niet genomineerd.