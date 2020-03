Coronablog 23 maart

Het laatste nieuws

Welkom in een nieuw blog over de uitbraak van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Hier houdt NRC de laatste ontwikkelingen bij over de pandemie. Een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws van zondag:

Het dodental in Nederland is zondag met 43 opgelopen tot 179 . Tot nu toe zijn 988 mensen in Nederland opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Er liggen momenteel 405 patiënten op de intensive care.

. Tot nu toe zijn 988 mensen in Nederland opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Er liggen momenteel 405 patiënten op de intensive care. Aangezien de Nederlandse kust opnieuw druk werd bezocht, sloten meerdere kustplaatsen toegangswegen af . De wegen naar het strand in Zandvoort en Bloemendaal blijven de komende dagen dicht. De Rijksoverheid verstuurde een NL Alert waarin werd gewezen op de aanwijzingen van het RIVM.

. De wegen naar het strand in Zandvoort en Bloemendaal blijven de komende dagen dicht. De Rijksoverheid verstuurde een NL Alert waarin werd gewezen op de aanwijzingen van het RIVM. Belgische grensgemeentes troffen maatregelen om te voorkomen dat Nederlanders de grens kunnen oversteken . Sommige wegen richting België zijn afgezet met zeecontainers.

. Sommige wegen richting België zijn afgezet met zeecontainers. Meerdere Europese landen namen verdergaande maatregelen tegen het coronavirus . Duitsland verbiedt voor zeker twee weken al het niet-noodzakelijke contact tussen meer dan twee personen in het openbaar, Spanje gaat vrijwel alle buitenlanders weren op vliegvelden en havens.

. Duitsland verbiedt voor zeker twee weken al het niet-noodzakelijke contact tussen meer dan twee personen in het openbaar, Spanje gaat vrijwel alle buitenlanders weren op vliegvelden en havens. Het dodental in Italië nam met 651 toe tot bijna 5.500, een iets minder grote stijging dan een dag eerder toen bijna achthonderd patiënten overleden. In China werden voor de vierde dag op rij geen binnenlandse besmettingen gemeld.

dan een dag eerder toen bijna achthonderd patiënten overleden. In China werden voor de vierde dag op rij geen binnenlandse besmettingen gemeld. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zit thuis in quarantaine omdat zij in contact is geweest met een arts die positief is getest op het nieuwe coronavirus. In de Verenigde Staten testte de Republikein Rand Paul als eerste senator positief op Covid-19.

omdat zij in contact is geweest met een arts die positief is getest op het nieuwe coronavirus. In de Verenigde Staten testte de Republikein Rand Paul als eerste senator positief op Covid-19. Het Internationaal Olympisch Comité beslist binnen vier weken of de Olympische Spelen van Tokio deze zomer doorgaan of uitgesteld worden. De Nederlandse sportkoepel NOC-NSF stelt dat de Spelen door kunnen gaan mits het coronavirus wereldwijd „stevig onder controle” is.

Lees hier het blog van zondag terug