Tunahan Kuzu stopt als partijleider Denk

Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu stopt als partijleider en fractievoorzitter van Denk. Dat heeft de partij zaterdag bekendgemaakt. De 38-jarige Kuzu blijft tot de verkiezingen in maart 2021 in de Tweede Kamer maar draagt het fractievoorzitterschap per direct over aan Farid Azarkan. Na de verkiezingen stopt hij in de politiek.

Kuzu schrijft in een verklaring dat het partijleiderschap „een behoorlijke impact op mijn persoonlijke leven” heeft. Hij zegt niet meer de „energie en inzet” te kunnen opbrengen om zich volledig in te zetten voor de volgende verkiezingscampagne.

De Turks-Nederlandse Kuzu is een van de oprichters van Denk. Na twee jaar in de Tweede Kamer te hebben gezeten voor de PvdA splitste hij zich eind 2014 samen met Selçuk Öztürk af van die partij omdat zij zich niet konden vinden in het integratiebeleid van toenmalig minister van Sociale Zaken en huidige PvdA-leider Lodewijk Asscher. In 2015 richtten Kuzu en Öztürk het centrum-linkse Denk op, dat bij de verkiezingen in 2017 met drie zetels in de Kamer kwam.

Als partijleider en Kamerlid voor Denk zette Kuzu zich onder meer in tegen racisme en discriminatie en voor integratie. Hierbij koos hij ook voor onconventionele methoden. Zo gebruikte Denk onder Kuzu’s leiderschap nepaccounts op sociale media om collega-politici aan te vallen en voerde de partij meerdere opmerkelijke publiciteitsstunts uit. Vorig jaar baarde Kuzu bijvoorbeeld opzien door met een Palestijnse vlag rond te lopen in de Oude Stad in Jeruzalem, waarna hij werd staande gehouden.

In 2018 legde Kuzu het fractievoorzitterschap van Denk enkele maanden neer om nieuwverkozen gemeenteraadsleden te „coachen en begeleiden”. Hierbij zette hij zijn ervaring als PvdA-gemeenteraadslid van Rotterdam (van 2008 tot 2012) in. Ook tijdens die periode nam Azarkan zijn functie tijdelijk over.