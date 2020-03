‘Tijdens mijn burn-out redde ik mijn bedrijf’

Ed: „Mijn hele loopbaan is eigenlijk in de elektronica geweest. Als kind vond ik al uit dat de vleesvork precies op het stopcontact paste. Dat gaf wel een knal. Deed de wasmachine het niet meer, dan sloopte ik die om er lampjes op te zetten – zo maakte ik mijn eerste ‘computer’. In 1979 ging ik bij een elektronicawinkel werken. Die verkocht ook computers, dat waren de eerste van Apple. Van het een kwam het ander. Veertien jaar geleden opende ik mijn eerste winkel in Utrecht. In april bestaan we vijftien jaar. Ik heb 750 mensen in dienst. Ik werk vooral in ons hoofdkantoor in The Wall, een bedrijven- en winkelcentrum direct aan de snelweg. We hebben er vier verdiepingen.”

Littekens

Ed: „Tussen zeven en acht uur ’s ochtends sta ik heel rustig op, lees de krant en dan rijd ik naar de zaak. Soms om acht, soms om negen en soms om tien uur. Tussen vijf en zes ga ik weer weg. Het magazijn loopt door tot tien uur. Ik heb ervoor gezorgd dat ik een aantal mensen om me heen heb verzameld op wie ik kan bouwen. Het lukt me ook niet meer om te hard te werken. In 2011 en 2012 hebben we vier grote overnames gedaan. Toen heb ik een burn-out gekregen. Het is alsof ik daar littekens aan heb overgehouden. Lang ben ik weinig waard geweest voor het bedrijf. Ik nam geen emoties meer waar en reageerde heel primair.

„Eind 2012 stonden we onder curatele bij de bank; ik had een ceo aangesteld en die heeft het bedrijf naar de rand van de afgrond gebracht. Begin 2013 heb ik een groot reorganisatieplan doorgevoerd. Niemand kreeg meer een vast contract. Dat was een heel trieste periode. Maar zo heb ik in een half jaar het bedrijf gered. Ik zat eigenlijk nog in mijn burn-out, maar de schakelaar moest gewoon om. Visie bepalen, dat is nu mijn rol. Ik app ’s avonds nog een beetje, maar ik ben over het algemeen niet meer aan het werk. Moet ik ook niet doen. Hoewel je het als ondernemer nooit helemaal uit je hoofd krijgt.”

Alles klopte gewoon!

Ed: „Ik woon hier nu 23 jaar, in dit huis in Utrecht, het huis is bijna afbetaald. In 1996 was het een drama om een huis te kopen, net als nu. Elke keer was iemand me voor. Uiteindelijk kreeg ik op zaterdag een brief in de bus van de makelaar. Die beschreef: glas in lood, ornamentenplafond, in de wijk Wittevrouwen, tuin op het zuiden, drie verdiepingen. Alles klopte gewoon! Ik was helemaal hyper. Ik heb een afspraak gemaakt en was de eerste. Toen heb ik het voor de vraagprijs, 255.000 gulden, gekocht.

„Een villa in Wassenaar, dat past niet bij me. Het boeit me ook helemaal niet. Eigenlijk ben ik altijd heel zuinig geweest. Mijn auto is een Alfa Romeo Sportwagon uit 2011. Ik vind hem nog steeds heel mooi. Kan ik een nieuwe kopen? Ja. Maar is het nodig? Ik ben niet zo van het uiterlijk vertoon.”

Liefdeloos beeld van seks

Ed: „Ik ben altijd al met muziek bezig geweest als hobby. Ik ben ooit begonnen met een eigen piratenzender, PopStation. Terwijl ik helemaal geen pop draaide, vooral disco. Laatst heb ik al mijn oude Italodiscoplaten van vinyl overgezet naar digitaal. ‘Oh, wat een lekkere platen waren dat eigenlijk’, denk ik dan.

„Ik ben pas op feestjes gaan draaien na mijn coming-out, op mijn 27ste. Ja, dat was vrij laat. Wat niet hielp, is dat de VPRO een serie heel donkere films over de underground gay scene uitzond toen ik een jaar of negentien was. Die gaf echt een liefdeloos beeld van seks. Toen ik mijn beste vriend vertelde dat ik homo ben, vroeg hij of ik weleens in de Roze Wolk kwam, een gay club. ‘Nee’, zei ik, ‘daar kom ik niet hoor!’ ‘Waarom niet’, zei hij. ‘Ik neem je mee!’.

„De sfeer bleek er natuurlijk hartstikke leuk. Het had niets te maken met het sombere beeld dat ik aan de films had overgehouden. Drie weken later stond ik in de Roze Wolk al achter de draaitafels. En nu draai ik eens per maand op Rubber, een gayfeest dat ik vijf jaar geleden met vrienden heb opgezet. Onlangs vierden we het vijfjarig bestaan in Basis, een club in Utrecht waarvan ik voor de helft eigenaar ben.

„Soms eet ik drie avonden per week uit maar er zijn ook weken dat ik de hele week lekker thuis kook. In de zomer zit ik ’s avonds op mijn boot met vrienden. Als het een beetje mooi weer is, probeer ik een dag vrij te maken en dan gaan we naar Loosdrecht of de Lek. Deze zomer wil ik sowieso naar Friesland over de binnenwateren. Heerlijk! Ik sport te weinig. Netflixen, dat is wel lekker in de avond. Ik heb een periode veel gemountainbiket en dat heb ik nu weer opgepakt. Soms nodig ik een date uit om hier te komen eten en dan bestellen we sushi, lekker huiselijk.”

Michelin-restaurant

Ed: „Ik ben niet heel erg van de kroeg, maar als ik word getipt dat er een goede dj draait, zoek ik Basis wel op. Daar kan ik echt van genieten, even een avondje lekker dansen. Verder ben ik veel tijd kwijt met platen zoeken, muziek maken, mijn set samenstellen. Een paar keer per jaar ga ik nog naar het buitenland voor mijn werk. Ik koppel altijd dagen voor mezelf aan een werkbezoek. Dan ga ik ook naar een Michelin-restaurant, voor mijn part in mijn eentje. In Kopenhagen, Berlijn en Londen heb ik zo mijn adresjes. Daar kan ik enorm van genieten. En ik ga altijd wel even uit.”

In het kort Ed Bindels (57) komt uit IJmuiden en deed de middelbare technische school in Utrecht. Hij werkte in elektronicawinkels en bij IT-distributeurs. Voordat de Apple Store naar Nederland kwam, begon hij Amac, een winkel die zich richtte op advies en reparatie van Apple-computers. Zijn bedrijf heeft 750 werknemers. Ed is ook nog voor de helft eigenaar van een club in Utrecht, Basis. Ed is vrijgezel en woont in Utrecht. Hij verdient 4,5 keer modaal.

Hoe doet hij het? Woning Koophuis in Utrecht. Boodschappen Ed: „Boodschappen doe ik voor een paar dagen. Ik heb altijd wel wat dingen die ik makkelijk klaar kan maken in huis. Een kant-en- klare lasagne of een pizza. Maar ik bestel ook weleens wat.” Laatste grote uitgave Een Tender, een snel varende hybride sloep. Hij kostte iets minder dan een ton. Ed: „Helemaal op maat. Alles erop en eraan, wc, koelkast, verwarming, gaspit. Je kunt er ook op slapen.” Spitsuur Ed: „Het moment dat we een ramkraak hadden in ons hoofdkantoor. Er was een auto op The Wall ingereden en de hele winkel was leeggehaald.” Naar bed Tussen tien en elf, behalve als Ed moet draaien. Ed: „Het is superleuk om mensen helemaal uit hun dak te zien gaan, dat geeft me heel veel energie.”

