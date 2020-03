Nu blijkt welke ministers de moed hebben voorop te gaan in crisistijd

Wie weleens in een oorlogsgebied is geweest, kent de vreemde gewaarwording. Een paar honderd meter van de frontlinie lijkt alles doodnormaal. Mensen die leven alsof er weinig bijzonders aan de hand is.

Ik moest eraan denken toen ik deze week aan de telefoon – ook ik werkte vanuit huis – de ervaringen met de coronacrisis van politici, ambtenaren en adviseurs optekende.

Natuurlijk had je degenen die zich helemaal uit de naad werkten. Maar buiten de crisis-ministeries maakten ambtenaren een opmerkelijk opgeruimde indruk.

Even geen beleidsbrieven, Kamerdebatten of honderden schriftelijke vragen: de druk van de politieke fabriek was verdwenen. „Ik ben vanmiddag lekker in de zon gaan lopen”, zei een ambtenaar van Justitie en Veiligheid, ook vanuit huis.

Op Landbouw was het helemaal wonderlijk: driekwart jaar was dit departement zwaar overbelast door de stikstofcrisis. Vorige week bereikte de coalitie in stilte een breed akkoord over de aanpak. Eindelijk.

Alleen: het kan voorlopig niet naar buiten.

Ervaren lobbyisten sprongen intussen in het gat: op departementen als Infrastructuur, Onderwijs en Buitenlandse Handel hadden ambtenaren ineens volop tijd, vertelden ze, om zaken met ze te doen over slepende dossiers. En nadat minister van Financiën Wopke Hoekstra vorige week zei dat de overheid „diepe zakken” had om de crisis te bestrijden – zeker 90 miljard euro – hervond de werkgeverslobby zijn bekende effectiviteit.

„Ze stroomden binnen met ideetjes”, hoorde je op Sociale Zaken.

Dat begrijp ik wel, zei de Rotterdamse lobbyprofessor Rinus van Schendelen. „Die dachten: dat geld gaan we even samen opmaken.”

Zo zag je dat het politiek-bestuurlijk complex op klassieke wijze meebewoog én gebruikmaakte van de coronacrisis. Buiten beeld blijven, soms buffelen, soms afwachten. En zaken doen met lobbyisten.

Toen dit tot me doordrong dacht ik: dit is ook het levensgrote verschil tussen al die duizenden mensen die in de omgeving van de politiek werken, en de politici zelf, die het beleid in bange dagen moeten uitdragen.

Ik weet het: je kunt veel op de huidige politiek leiders afdingen. Je kunt ze ijdelheid verwijten, effectbejag, je kunt ze wantrouwen of bekritiseren, je kunt hun ideeën verafschuwen.

Maar vergeleken met hun voorgangers krijgen ze erg veel voor de kiezen: vermoedelijk is corona – na Orbán, Brexit en Trump – de grootste bedreiging voor de naoorlogse orde van sociale vooruitgang, groei en globalisering.

En in deze uitzonderlijke crisis zijn zij degenen die er moeten staan. Een virus uit China overstelpt de wereld, er is te weinig bekend om zeker te zijn van alle juiste maatregelen, maar ingrijpen is onvermijdelijk: ze kunnen niet wachten, mensen sterven. Dus zij moeten die maatregelen nemen en verdedigen. Op hoop van zegen.

Als je het zo bekeek gaf Den Haag deze week perfect inzicht in de eigen informele hiërarchie. En dan sprongen drie bewindslieden eruit.

Rutte toonde, naar ik me liet vertellen zonder dralen, de meeste moed: hij sprak de natie maandag op televisie toe. Een oproep tot nationale eenheid – zij het op anderhalve meter van elkaar.

Hier zat een politicus die tot dat moment nooit helemaal afstand van het populisme nam – in de wetenschap dat zijn kiezers dit ook niet doen.

Vandaar dat zijn partij in 2010 zonder moeite de gedoogrol van Wilders accepteerde. Vandaar dat hij in 2017 niet zozeer campagne tegen ‘het populisme’ voerde – maar tegen ‘het verkeerde populisme’.

En maandag schoof hij verder op: nu nam hij de positie van de anti-populist in. De man die uitdrukkelijk koos voor beleid op basis van wetenschappelijke kennis en deskundig advies; niet op basis van onderbuikgevoelens of volkse opvattingen. Vandaar: (nog) geen totale lockdown van het land.

En: de man die optrad als de niet-autoritaire leider van een kabinet dat alle ruimte zou hebben gehad om wél autoritair in te grijpen.

Zeker ook als je zag hoe gemakkelijk andere westerse landen – en sommige Nederlandse politici – expliciet een voorbeeld namen aan de zwaar repressieve aanpak van China en andere Aziatische landen.

De kwetsbaarheid van die keuze bleek woensdag in de Kamer, toen rechts-nationalisten een verband legden tussen de kabinetskeuzes en stervende patiënten. Het niveau kan altijd lager.

Ook hechtten deze politici erg aan de gunstige besmettingscurve die China deze week rapporteerde. Hoewel het toch evident is dat de gunstige Chinese rapportages maanden terug, meteen na de virusuitbraak, de basis van de wereldwijde ellende van dit moment vormen.

Het debat onderstreepte wat Rutte te wachten staat: in de politieke cultuur is een kinderlijke onredelijkheid geslopen, vermengd met venijn. Wie niet foutloos handelt is persoonlijk verantwoordelijk voor sterfgevallen – dat denken.

Wat dit betreft was het ook karakteristiek hoe vicepremier Hugo de Jonge (CDA) en oud-staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) een dag later het onfortuinlijke vertrek van de overbelaste minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) opvingen. De Jonge kende geen aarzelingen, Van Rijn ook niet – ook zij lieten zien dat sommige politici, ondanks de rechts-nationalistische critici, bereid blijven hun loopbaan in de waagschaal te stellen voor het land.

Al hoort het ook bij Den Haag dat mensen dit soort keuzes interpreteren als een calculatie. Politici zelf denken zelf ook zo. Een senator zei: „Leiderschap in crisistijd is nu eenmaal de cashcow van de politiek.’’

Toch is het niet ingewikkeld, los van Wilders en Baudet, de politieke bedreigingen voor Rutte en De Jonge op te sommen. (Van Rijn blijft maar drie maanden.)

Zo lijkt de kans dat het kabinet wordt betrapt op onjuiste of ongelukkige maatregelen in het begin van de crisis, toen het besef van de draagwijdte van corona beperkt was, nogal reëel.

Net als de mogelijkheid dat een land als Rusland bereid is de sluimerende verdeeldheid in het land op te voeren. De EU rapporteerde deze week al over Russische desinformatiecampagnes over corona in vijf Europese talen. Daar kan het land van het MH17-proces nog wel bij, moet je vrezen.

Maar het kwetsbaarste is het natuurlijk als de ontevredenheid over de economische krimp en de sociale onthouding na een maand of wat groeit, zeker als zicht op verbetering uitblijft. Dan loopt de premier, als gezicht van het ingezette beleid, het grootste risico, en uiteindelijk moet je dan maar afwachten hoe een electorale concurrent als het CDA zich opstelt.

Het hoort bovendien bij de Nederlandse psyche dat het land grote internationale crises beantwoordt met een nationale wisseling van de wacht.

Een jaar na 9/11 in 2001 zette de kiezer de PvdA van premier Kok bij het oud vuil. Een jaar na de kredietcrisis van 2009 deed de kiezer hetzelfde met het CDA van premier Balkenende. Dus het zou ritmisch helemaal kloppen als de kiezer na de coronacrisis de VVD van Rutte in 2021 eenzelfde klap uitdeelt.

Hoezeer de moed van Rutte, met die van De Jonge en Van Rijn, deze week ook te prijzen was – dit was slechts het begin van een lange en onbestemde periode.

En dat is in een crisis waarbij de beste stuurlui niet aan wal staan – maar bijna allemaal thuis zitten, en als je pech hebt ook nog op Twitter.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 maart 2020