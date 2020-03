Voordat de school haar deuren sluit de komende drie weken, worden de leerlingen nog één keer in het gebouw verwacht. Zij moeten maandag hun kluisjes leeghalen. Een brugklasleerling mailt mij zondagavond: „Mevrouw, moet ik ook naar school komen als ik niks in mijn kluisje heb liggen? Alleen boterhammen.”

