Iran laat Franse onderzoeker na negen maanden uit gevangenis

De Franse academicus Roland Marchal is, na maanden vast te hebben gezeten in een Iraanse gevangenis, op weg naar Frankrijk. Hij werd vrijdagavond vrijgelaten, heeft de Franse regering laten weten.

Vrijdagavond kwamen de eerste berichten naar buiten dat er schot zou zitten in de onderhandelingen tissen Frankrijk en Iran. Marchal wordt zaterdagmiddag in Frankrijk verwacht, meldt een Franse ambtenaar aan persbureau AFP. Zijn terugkeer is onderdeel van een gevangenenruil: Parijs heeft ermee ingestemd een Iraanse technicus, die werd vastgehouden omdat hij Amerikaanse sancties tegen Iran zou hebben geschonden, vrij te laten. De Franse justitie had in mei juist de uitlevering van deze Jalal Ruhollahnejad naar de Verenigde Staten goedgekeurd. Volgens de VS wilde Ruhollahnejad Amerikaanse militaire technologie naar Iran importeren.

Marchal zat sinds 5 juni vast, samen met zijn collega Fariba Adelkhah. De Iraanse overheid verdacht hem van ‘samenzwering tegen de nationale veiligheid’. Het nieuws over hun arrestatie werd naar buiten gebracht door de Parijse universiteit Sciences Po. Marchal is socioloog en politicoloog, Adelkhah een antropoloog. Ze zouden allebei naar Iran gegaan zijn voor hun onderzoekswerk.

Frans-Iraanse onderzoeker nog vast

Marchals collega-onderzoeker Adelkhah zit wel nog vast in Teheran. Ze werd in februari naar de ziekenboeg van een gevangsnis gebracht, omdat na een wekenlange hongerstaking haar gezondheid „ernstige verslechterd” is. Dat schrijven academici die een comité hebben opgericht om te pleiten voor de vrijlating van de Franse onderzoekers. Adelkhah heeft zowel de Franse als de Iraanse nationaliteit, Teheran ziet haar als staatsburger. Ook zij zou de nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht, en wordt bovendien verdacht van ‘propaganda tegen de staat’. Op 3 maart zou eigenlijk de rechtszaak tegen de twee onderzoekers beginnen, maar die werd om onbekende redenen uitgesteld.

Een woordvoerder van de verenigde academici laat aan AFP weten „verheugd” te zijn over het nieuws van Marchals vrijlating. Het comité hoopt dat de Franse staat nog net zo vasthoudend zal zijn in de verdere pogingen Adelkhah vrij te krijgen.

In de afgelopen maanden zijn meer mensen met zowel een Iraans als een Westers paspoort opgepakt in Iran op verdenking van spionage. Dat is mogelijk een manier om druk op die andere landen op te voeren, bijvoorbeeld als het gaat om het onlangs ontrafelde Iranakkoord over het nucleaire programma van dat land. Parijs probeerde in voorbije maanden onder meer Washington, de Europese deelnemers en Teheran weer bij elkaar aan de overhandelingstafel te krijgen. De arrestatie van de Sciences Po-onderzoekers zorgde ervoor dat de diplomatieke verhoudingen nog verder onder druk kwamen te staan.