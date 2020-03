‘IOC besluit uiterlijk eind mei over doorgaan Spelen’

De olympische vlam is in Japan aangekomen

De Nederlandse sportkoepel NOC-NSF verwacht dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) uiterlijk aan het einde van de maand mei een beslissing neemt over het al dan niet doorgaan van de Olympische Spelen van Tokio.

Dat heeft de technisch directeur van NOC-NSF, Maurits Hendriks, vrijdag gezegd op Radio 1. Hoewel talloze sportevenementen wereldwijd al zijn afgelast en uitgesteld vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, is nog steeds geen besluit genomen over het doorgaan van ‘Tokio 2020’. De openingsceremonie van de Spelen staat gepland voor vrijdag 24 juli.

„Vanwege alle consequenties komt ergens een moment dat iemand op de knop moet drukken om te beslissen: het gaat door of het gaat niet door”, zei Hendriks. „Wat ik hoor, en dat is niet officieel bevestigd, is dat dat moment zo’n zestig dagen voor de Spelen valt. Dat is wat ik heb begrepen.”

Hendriks denkt dat de olympische kwalificatietoernooien, die volledig zijn stilgevallen, niet meer worden hervat. „Dat moment is voorbij. Sporters kunnen niet meer reizen. Ik ben heel erg bang dat het er uiteindelijk op neerkomt dat de beslissingen achter de vergadertafel worden genomen. Dat moet dan gebeuren op basis van de geleverde prestaties in, laten we zeggen, de afgelopen twaalf maanden.”

Alternatieve kwalificatie

Aan de Spelen in Tokio moeten ruim 11.000 sporters meedoen. Van bijna de helft is nog onbekend wie zich kwalificeert. Het IOC heeft de internationale sportbonden gevraagd met voorstellen voor aangepaste kwalificatie-eisen te komen. Gedacht wordt aan de ‘bevriezing’ van wereldranglijsten en het meetellen van historische prestaties.

In een teleconferentie met vertegenwoordigers uit de olympische sportwereld zei IOC-voorzitter Thomas Bach afgelopen woensdag dat er nog geen besluit is genomen over de Spelen, omdat er nog vier maanden tijd is. Sporters uitten in die vergadering ook kritiek op het IOC omdat dat meer oog zou hebben voor de manier waarop sporters zich voorlopig fit houden dan voor hun gezondheid.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 maart 2020