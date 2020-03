‘Door geheime dienst onderzochte rechtervleugel AfD heft zichzelf op’

De informele rechtervleugel van de Duitse politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) wordt ontbonden. Dat meldt het Duitse blad Der Spiegel zaterdagavond. Onder druk van het partijbestuur zou de leider van de partijtak, Björn Höcke, hebben besloten de ultrarechtse factie op te doeken. In een interview met een rechts tijdschrift lijkt Höcke dat te bevestigen.

Het landelijke partijbestuur nam vrijdag een resolutie aan die Der Flügel, zoals Höckes beweging ook wordt genoemd, tot eind april de tijd geeft zichzelf te ontbinden. Tegenover het „rechts-intellectuele” magazine Sezession lijkt Höcke toe te zeggen dat hij zich aan de verordening van het AfD-bestuur zal houden. „Als conservatief voeg ik mij naar de instituties, ondanks dat ik weet wat voor irrationele zaken er in urenlange zittingen van dergelijke organen ter tafel kunnen komen.”

Tussen Der Flügel en het partijbestuur woedde al langer een conflict. AfD-leider Alexander Gauland is niet blij met de toon van de uiterst rechtse partijtak, die gesteund wordt door eenvijfde van de 35.000 leden en daarmee behoorlijk veel invloed heeft. Höcke heeft het Holocaust-monument in Berlijn „een monument van schande” genoemd. Ook stelde hij eens dat de regering streeft naar „afschaffing van het Duitse volk”. De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst bevestigde eerder deze maand nog dat ze Höckes beweging in de gaten houdt vanwege de extreemrechtse tendensen daarvan.

‘Koers voortzetten’

Wat het ontbinden van de rechtervleugel in de praktijk voor gevolgen zal hebben voor AfD, moet nog blijken. Höcke en andere vooraanstaande figuren binnen de beweging worden niet uit de partij gezet. Partijleider Gauland zegt tegenover de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat hij ook niet weet wat er nu gaat gebeuren. „Het mag nu in elk geval duidelijk zijn dat de activiteiten van Der Flügel niet meer aan AfD kunnen worden toegeschreven.” Höcke zegt dat hij en zijn medestanders hun „koers zullen voortzetten”.

Der Flügel bestond sinds vijf jaar. De beweging kende geen formele organisatie, maar kwam wel geregeld voor overleg bijeen. Höcke vindt dat het partijbestuur, dat AfD wil neerzetten als een burgerlijke conservatieve partij, te veel aanschurkt tegen „het establishment”. Op zijn beurt was de landelijke partijtop juist bang dat Höcke en de zijnen meer gematigde kiezers én mogelijke coalitiepartners zouden afschrikken.