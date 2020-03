Coronablog 22 maart

Het laatste nieuws

Welkom in een nieuw blog over de uitbraak van het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Hier houdt NRC de laatste ontwikkelingen bij over de pandemie. Een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws van zaterdag:

Het dodental in Nederland is zaterdag met dertig opgelopen tot 136 . Tot nu toe moesten 836 mensen in Nederland opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege Covid-19.

. Tot nu toe moesten 836 mensen in Nederland opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege Covid-19. Honderden coronapatiënten die opgenomen zijn in Noord-Brabant, moeten verplaatst worden naar ziekenhuizen buiten de provincie om te voorkomen dat de Brabantse ziekenhuizen overbelast raken. Defensie ondersteunt bij de overplaatsing van de patiënten.

om te voorkomen dat de Brabantse ziekenhuizen overbelast raken. Defensie ondersteunt bij de overplaatsing van de patiënten. In meerdere Europese landen is het dodental flink toegenomen . In Italië stierven binnen één etmaal bijna achthonderd patiënten, in Spanje ruim driehonderd.

. In Italië stierven binnen één etmaal bijna achthonderd patiënten, in Spanje ruim driehonderd. Zaterdagavond maakte het kabinet bekend het luchtruim per direct te sluiten voor (vrijwel) alle vluchten uit Spanje. Eerder gebeurde dat al voor vluchten uit Italië, China, Iran en Zuid-Korea.

voor (vrijwel) alle vluchten uit Spanje. Eerder gebeurde dat al voor vluchten uit Italië, China, Iran en Zuid-Korea. Terwijl het aantal besmettingen en doden in Europese landen oploopt, worden in China juist geen nieuwe besmettingen meer gemeld . Zaterdag was de derde dag op rij zonder binnenlandse besmettingen in het land waar het virus ontstond.

. Zaterdag was de derde dag op rij zonder binnenlandse besmettingen in het land waar het virus ontstond. Ondanks de oproepen om afstand van elkaar te bewaren en binnen te blijven, gingen veel Nederlanders er zaterdag op uit . Meerdere badplaatsen roepen dagjesmensen op niet massaal te komen en teams van artsen en verpleegkundigen vragen mensen binnen te blijven.

. Meerdere badplaatsen roepen dagjesmensen op niet massaal te komen en teams van artsen en verpleegkundigen vragen mensen binnen te blijven. De druk op het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Olympische Zomerspelen uit te stellen neemt steeds verder toe. Diverse sportbonden en landen dringen aan op het uitstel van de Spelen die deze zomer in Japan zouden plaatsvinden. Tot dusver zegt het IOC ervan uit te gaan dat de Spelen gewoon door kunnen gaan.

