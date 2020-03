Alleen wat gezien wordt, bestaat

Languit liggen ze tussen de tulpen. Ze strooien bloemblaadjes in het rond, trekken de bollen uit de grond, en stampen met honderden tegelijk dwars door de bloembedden. Fotograferende toeristen waren de laatste jaren voor de Bollenstreek een kleine plaag.

Simon Pennings (57), een van de grootste bollenkwekers in de streek, zag het steeds gekker worden. „Met busladingen tegelijk, allemaal met selfiesticks. Er zitten ook beroemde vloggers tussen, uit India of Rusland.” Zijn dochter Alice (20): „Soms hebben ze een auto vol kleding, om halverwege hun opnames te wisselen. Midden in het veld staan ze dan de visagie te doen.”

Twee jaar terug kwamen er borden – please do not enter the flower fields – het jaar erop aangevuld met dranghekken en ‘ambassadeurs’, vrijwilligers bij de velden, als levende selfieverschrikkers. Maar nog altijd had Pennings voor duizenden euro’s schade aan zijn gewassen. Zie hier het hele dilemma teruggebracht tot één akkergebied: toeristen leveren geld op, maar vernielen ook wat hen zo lokt.

Uitgerekend dit seizoen – waarin ook dit tulpentoerisme ineens tot stilstand is gekomen – was Pennings van plan een nieuwe oplossing te openen: een veld van tienduizend vierkante meter waar je juist wél selfies mag schieten. Tulip Experience Amsterdam, heet het. Gelegen tussen Noordwijkerhout en Lisse. Als ik langskom, begin maart nog, zijn ze het bezoekerscentrum nog aan het inrichten. Tussen de hoge muren van kuubkisten staan oude werktuigen, oogst- en sorteermachines, is er een filmzaal, en replica’s van oud-Hollandse gevels. En er zijn vooral veel fotohoekjes, podia, reuzenklompen op kunstgrasmatten, een panoramadoek van dertig meter lang.

Buiten bloeien nu nog alleen de narcissen bij de buren, een vlakte van citroengeel, maar op het selfieveld klimt alleen het bladgroen al uit de bedden. Eén miljoen tulpen, vijfhonderd verschillende soorten, met houtsnipperpaden ertussen, loopplanken, bankjes, een rolstoelweg. Het is allemaal precies zo uitgekiend dat het een heel seizoen oogstrelend blijft, puur geplant voor die nieuwe tulpenkoorts genaamd Instagram.

De bloembol is een fascinerend object. Bollenvelden zijn een onbedoeld bijproduct van de bloembollenteelt. Al even onbedoeld blijkt dat bijproduct te voldoen aan een bij uitstek eigentijdse eis: ze zijn instagrammable.

Volgens een enquête onder Britse millennials, tussen de 18 en 33 jaar, zou die instagrambaarheid zelfs de grootste factor zijn bij de keuze voor hun reisdoel.

Een reisbestemming is in de eerste plaats een fotodecor. Daarom is de instagrambaarheid in de hele toeristenbranche een factor van belang geworden. Lunchtentjes komen met knallende designs, citymarketeers takelen hoge hotspots op in de binnensteden, musea richten glimmende selfiehoekjes in. Heldere vormen, vrolijke behangpatronen – de wereld schikt zich naar de smartphonelens.

Er zijn zelfs musea die alleen nog maar instagramdecor zijn. Mijn zoon van tien had op school iets opgevangen over het pas geopende Youseum in Amsterdam. Wat ik er op internet van dacht te begrijpen, was dat het reflecteerde op sociale media – speels, kunstzinnig, kritisch. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, ook al heeft hij nog maar net een telefoon. Dus wij erheen.

Er stonden vooral veel meiden van twaalf tot zestien in de wachtruimte, met wat ouders erbij. Een hostess nam ons mee op de tour, die begon met een introductiefilmpje met één boodschap die steeds herhaald werd: in dit museum ben jíj het kunstwerk. Een geluidsband moedigde op de achtergrond onophoudelijk aan: „You, you, you!”

De eerste kamer was een kluis vol glimmende goudstaven, waar iedereen één voor één dezelfde foto maakte. Pas na een tijdje kreeg ik door dat dit in elk van de vijftien kamers, zo zou gaan, bij elk van die 25 ‘experimentele elementen’. Er was een schip dat wegzonk in een tapijt van Facebookduimpjes, een trouwkapel, een mintgroene badkuip, omringd door sanseveria’s, allemaal in de felle snoepkleuren die het vertrouwde palet zijn geworden van de instagrambare wereld.

Ik verwachtte steeds dat we terecht bleken te zijn gekomen in een kunstinstallatie à la Dries Verhoevens Phobiarama (2017), dat bezoekers in kermisattractiekarretjes door een artistieke reflectie op onze angstige samenleving trok. Op z’n minst zouden we straks die scène uit Life of Brian (1979) te zien krijgen, waarin een menigte volgelingen instemmend de Messias naroept: ‘Yes, we’re all individuals! Yes, we’re all different!’

Ik probeerde met de andere ouders een blik van verstandhouding uit te wisselen, zo’n glimlach van ‘kijk die kids van ons nu weer eens raar doen’. Maar zo’n ironisch verbond kwam niet tot stand. Ook de ouders tuurden met scheve gezichtjes en getuite lippen in hun telefoonlenzen.

We mochten niet op eigen houtje de zalen verkennen. Telkens moesten we wachten tot de hostess klaar was met het schieten van de professionele foto’s die je later kon kopen. Naast de geldkluis keek de groep verveeld toe, frunnikend aan het frisdrankflesje dat je bij binnenkomst krijgt uitgereikt, terwijl twee volwassen vrouwen op de geldkisten gingen liggen en de biljetten rondstrooiden. Achter ons jengelde nog altijd, pesterig: „You, you, you…! You, you, you…!”

De blik die ik rond wierp werd allengs hopelozer. ‘Maar dit is wáánzin! Zien jullie dan niet dat dit volslagen wáánzin is?!’

Nergens vond ik bijval. Totdat één moeder me timide vroeg: „Mogen we niet zelf alvast in de andere ruimtes kijken?”. Waarop ik opriep tot rebellie. „Als dit een museum is dat over jóú gaat, dan mag dat zéker wel!”

Dus wij erheen, naar al die volgende ruimtes waar we niet meer hoefden te wachten. Er waren catwalks en confettikanonnen, draaimolens en glazen wanden die jou veranderden in een tijdschriftcover. Algauw stuitten we op de voorliggende groep, onder bestraffende blikken van de bijbehorende hostess. Een groepje volwassen vrouwen stond dansjes te filmen in het spiegeldoolhof met een hoog TikTokbaarheidsgehalte.

Natuurlijk, dit gedrag is al zo oud als de smartphone, en toch bekroop me het gevoel dat hier een nieuwe grens was gepasseerd. Tussen al die glitters, dwarrelende lichteffecten en hagelwit glanzende oppervlakten, bleef ik maar zoeken naar een teken, naar de dubbele bodem onder deze absurditeit, of anders naar een knipoog van een medegevangene.

En ineens wist ik het – ik geloof dat het bij het smurfblauwe ballenbad gebeurde, waar een schommel boven hing, naast een flamingoroze cocktailbar. Juist dít was die nieuwe grens: dat zelfs die laatste ironische knipoog was verdwenen. Er was geen camp-attitude meer. De houding was niet langer: ‘O ja, ik weet best dat dit idioot is, maar ik doe er lekker toch aan mee’.

Waarom nog doen alsof? Waarom alleen een selfiehoekje in een museum inrichten? Waarom nog doen alsof we voor iets anders komen dan de Instagramfoto’s? In het Oostenrijkse dorpje Hallstatt worden ze gek van de toeristen die alleen maar stoppen om een selfie te maken, doordat het zou lijken op het decor van de film Frozen.

Dat je er leuke foto’s kon schieten was ooit een bijkomstigheid van restaurants, steden en musea, maar het is nu, in elk geval bij een bepaalde groep, de hoofdzaak geworden.

Voor die omkering zijn die bollenvelden zo exemplarisch. Jaarlijks transformeren kale geestgronden als bij toverslag tot explosieve kleurvlakken, abstracte schilderijen, maar daar zijn ze nooit voor aangelegd. Sterker nog: als de bollen tot bloei zijn gekomen, worden ze al snel een kopje kleiner gemaakt, omdat ze anders te veel energie onttrekken aan het groeiproces. De bol is het goud, de bloem is bijzaak. Maar hier niet meer. De tulpen in het selfieveld worden niet gekopt.

De Italiaanse topchef Massimo Bottura moest als kind altijd vechten met zijn broers om die lekkerste, knapperige hoekjes van de lasagne. Dus bedacht hij een gerecht dat uitsluitend hieruit bestond: The Crunchy Part of the Lasagna.

Een selfietulpenveld is zo’n knapperige lasagnekorst in het kwadraat. De bijzaak van het bijproduct, het selfies schieten in een bollenveld, is hier verheven tot hoofdzaak, tot eigen verdienmodel. Binnen komt een zelfplukhal, een atelier met kunstenaars in actie, een souvenirhoekje, een marktje met streekproducten. Vroeger zou zo’n museumpje annex markthal een hoofdattractie kunnen zijn geweest, met de selfiewanden als extraatje.

Het Youseum en de selfietulpen zijn net als die knapperige lasagnekorst bevrijd van de plicht om nog te pretenderen dat het ‘eigenlijk’ om iets anders draait, dat er nog zoiets zou zijn als inhoud, voedingswaarde, verdieping. Het is die schaamteloosheid, de volstrekte afwezigheid van de gedachte dat we iets hoogst eigenaardigs aan het doen zijn, die me verwart.

Zelfs mijn tienjarige, nog helemaal niet in het bezit van een social-media-account, heeft speciaal zijn hagelwitte schoenen aangetrokken en gel door zijn haar gedaan. Hij maakt exact de juiste poses, begrijpt feilloos wat de bedoeling is. Het intuïtieve besef van hoe het nieuwe leven geleefd moet worden.

Wat is dit nieuwe leven? Waarom maken we zulke foto’s, en wat zijn de mentale implicaties ervan? Om te beginnen komen we terecht in een wereld waarin elk gelukkig moment gevalideerd moet worden. Het eigen oog en dat van de naaste omgeving zijn niet meer degene voor wie je leeft, het zijn niet meer degene die het bestaan bekijken en beoordelen.

Dat is een radicale verandering van perspectief. Wat bij zichzelf blijft, heeft geen waarde meer. Alleen wat gezien wordt, bestaat. Alleen wat aandacht produceert, kan zijn. De reclame is het product zelf. Het tentoongesteld-zijn is de bestaansreden. Daarmee zit de instagrammer gevangen in de blik van de buitenwereld, geobjectiveerd, en heeft hij zichzelf veranderd in een ding tussen de dingen.

Ook dit is al zo oud als de smartphone, maar er is een nieuwe stap gezet, waarin ook de gelukkige momenten niet langer nodig zijn. Je kunt de validatie ervoor al verkrijgen via simulatie. Ga naar de juiste plek, trek de juiste bek. Waar de foto ooit een geslaagde afloop bezegelde, is die in het nieuwe leven een beginpunt. Elke post is een initiële impuls die iets teweeg moet brengen. Vandaar ook die kleuren, de felle kleuren die de tulpen van nature hebben, en die hier ondubbelzinnig zijn bedoeld ter ópwekking van de vereiste euforie. Vanuit de cloud gezien, bestaan er geen bestemmingen, alleen vertrekpunten. Alles kan er alleen nog maar beginnen.

Ooit vond het leven plaats in de momenten tussen de foto’s in. Poseren was pauzeren. Het was een beetje hinderlijk. ‘Doe eens weg dat ding’. Na de klik ging het echte leven weer verder. Nu zijn die momenten tussen twee foto’s de pauze. Snel, kom hier met dat ding.

De vruchten van die fotografeerdwang zijn geen stilstaande, geconserveerde monumentjes meer, die je achteraf met een zekere eerbied openslaat. Op Instagram is er geen achteraf. Elk beeld is nu, dynamisch, uitgerust met vleugels en motortjes die ze door onbekende netwerken stuwt.

Goed, de nieuwe wereld is er dus een die op alle mogelijke manieren omgedraaid is, radicaal binnenstebuiten gekeerd, maar is dat een ramp? Ik moet zeggen dat ik het vooral vrij komisch vind, maar ik begrijp ook dat er geen ontkomen aan is. Daarom kun je je kinderen er maar beter op voorbereiden, en ze het mechanisme leren doorzien. Bijvoorbeeld door er na afloop van dat Youseum-bezoek een gesprekje over te hebben. Zelf de kunstzinnige en educatieve dimensie aanbrengen die ik binnen had verwacht.

Dit is nu eenmaal een nieuwe vorm van communiceren, die in de toekomst onmisbaar zal zijn. Via de uitwisseling van plaatjes zijn ze verbonden, onderdeel van een gemeenschap. Zolang ze nog maar begrijpen dat het relatief is. Dat naast die spiegelwereld, waar alle wetten omgekeerd zijn, nog altijd de fysieke wereld bestaat, en waarde heeft. Die twee staan in een ironische relatie tot elkaar. Dat lijken ze in die eeuwig blije selfievelden te zijn vergeten.

Je kunt zelfs zeggen: wat ze leren, is de fysieke wereld bewerken tot een versie die mooier, grappiger of veelzeggender is. Het is de nieuwe vaardigheid om het bestaan een betekenisvollere dimensie te geven, en uit te rusten met de stuwrakketten om zich te verspreiden.

Is dat niet wat ik zelf doe in verhalen, in columns, in dit essay ook? Ervaringen en waarnemingen uit de werkelijkheid vormgeven tot iets wat net iets grappiger is, een tikkeltje absurder, mooier, beschenen door een allegorisch straallichtje, waardoor het iets over die weergegeven wereld kan beweren, en betekenis probeert toe te kennen aan de ogenschijnlijke waanzin van selfietulpen en ballenbaden? Dat hierbij een behoefte aan zo’n ‘externe validatie’ meespeelt, is vast ook niet onwaar. Ook ik sta hier met mijn selfiestick in een tulpenveld, klaar voor die ene klik, de lancering in de publicitaire ruimte, waar alles alleen nog maar kan beginnen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 maart 2020