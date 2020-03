Zangeres Duffy geeft ‘Something Beautiful’ aan de mensen in lockdown

De Britse popzangeres Duffy heeft donderdag voor het eerst in tien jaar van zich laten horen met een nieuw liedje. Ze stuurde het naar de Britse radio-dj Jo Whiley (BBC Radio 2), om in de uitzending te spelen. Het nummer, ‘Something Beautiful’ zal niet officieel worden uitgebracht, vertelde Whiley, maar is inmiddels opgepikt en op verschillende plekken online te horen.

De 35-jarige Duffy, die in 2008 een wereldhit had had met het liedje ‘Mercy’ en haar debuutalbum Rockferry, had lange tijd geen muziek uitgebracht of opgetreden. Vorige maand berichtte ze op Instagram (inmiddels verwijderd) over de reden van die afwezigheid. Ergens in die periode was ze slachtoffer van verkrachting en kidnapping. In de tijd daarna wijdde Duffy zich aan haar herstel, buiten het zicht van het publiek. Zoals ze in haar bericht liet weten, wil ze hier ooit een interview over geven, maar vooralsnog is praten te moeilijk

Zacht tikkende drum

Haar liedje ‘Something Beautiful’ deelt ze nu met de luisteraars, voor deze moeilijke tijd, „als iets leuks tijdens de lockdown”. Het nummer opent in de vederlichte stijl van Burt Bacharachs producties, voor bijvoorbeeld zangeres Dionne Warwick. Dan volgt de zacht tikkende drum en een herhaald muzikaal motief van gedempte blazers. En Duffy die zingt, nog net zo koerend en subtiel als in haar begintijd.

Ze vraagt om ‘iets moois’ - iets dat ze graag wil hebben, maar dat onbereikbaar voor haar blijft. Ze noemt steeds opnieuw haar wens, alsof ze in trance is: ‘I can’t take the first steps to your love/ So it leaves me, I’m only dreaming/ Of something beautiful’. Anders dan in de meeste popliedjes heeft het nummer niet de afwisseling van refrein en couplet. De muziek herhaalt het notenpatroon, Duffy herhaalt haar smeekbede. Als een klaagzang.