Op het Journaal een item over de gestegen boekverkoop sinds corona – ná de Boekenweek. In een winkel wordt een man uit de branche hierover geïnterviewd. We krijgen ook twee keer verschillende shots te zien van hem achter de kassa. Hij scant, in beide shots, de achterkant van een boekje. Ik zie het gezicht van Annejet van der Zijl, de schrijfster van het boekenweekgeschenk Leon & Juliette.

