Thuisonderwijs voor beginners: ‘Stop als hun oogjes afdwalen’

Een filmpje maken van het ‘thuisgymmen’ en daar een muziekje onder zetten – zomaar een opdracht die een middelbare scholier deze week kreeg van haar gymleraar. „Gekkenwerk”, zegt haar vader. „Ik heb gezegd: concentreer je eerst maar eens op de kernvakken.”

Vrijwel alle scholen hebben het afstandsonderwijs razendsnel op poten gezet, bleek deze week uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder 752 schooldirecteuren. Bijna 90 procent van de basis- en middelbare scholen draait sinds maandag volledig op afstand. De scholen zetten dagelijks nieuwe taken klaar op hun website, willen het huiswerk inzien via de mail en bieden de mogelijkheid om te chatten met de juf via bijvoorbeeld Google Hangouts.

Ook de andere kant van de medaille wordt na een paar dagen thuisonderwijs zichtbaar: veel ouders zijn hier helemaal niet in getraind. Ze missen het geduld en de kennis om les te geven aan hun kinderen én moeten dit in de meeste gevallen ook combineren met hun werk.

Een blik op een aantal thuisonderwijsschema’s laat zien: thuiswerken is serious business. Zeker voor ouders met kinderen op de basisschool. Neem deze, uit het rooster van een groep 8 voor vrijdag: Begrijpend lezen: werkboekje Cito taak 14. Rekenen: Oefenboek 2, Junior Einstein blz. 37 tot en met 40. Bij elke som de strategie opschrijven! Spelling: kopieerblad 40 en 41. Et cetera. Een gemiddeld kind is hier zeker een paar uur zoet mee. Je kunt je er bovendien niet gemakkelijk van afmaken. De meeste scholen hebben controle-momenten ingebouwd: ze nemen contact op met de ouders of hun kind – „we bellen 1 keer per week met je om te vragen hoe het gaat.”

Drie tips voor de onervaren thuisonderwijzer

1. Wees je bewust van de veranderende relatie. „Als je thuisonderwijs geeft, ga je plotseling anders met elkaar om. Voor kinderen is dat wennen”, zegt Sijbrand Balkema, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs. „Als je opeens te veel de juf of meester gaat uithangen, ontstaat er frictie.” 2. Maak samen een plan. Kinderen houden van structuur. Kijk wat wel en niet werkt voor je kind en wat je hem of haar wilt leren. „Het wordt pas onderwijs als je een plan hebt”, zegt Balkema. 3. Praat na afloop van een paar uur werken even na met je kind, adviseert Suzan Polet. „Vraag bijvoorbeeld wat ze hebben geleerd. Niet om te controleren, maar om het werk goed af te sluiten en je kind het gevoel te geven dat je het serieus neemt.”

Wat kunnen we leren van ervaringsdeskundigen? Zo’n duizend kinderen kregen ook al voor de coronacrisis thuis les, van hun ouders. Zij hebben een vrijstelling van de leerplicht vanwege ‘richtingsbezwaar’: hun ouders hebben geen school in de buurt kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Waar veel andere ouders deze week aanrommelden met dagindelingen, uitleg en de vraag hoe je kinderen aan het werk zet, hebben deze ouders al jaren ervaring. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs kreeg deze week dan ook veel vragen van ouders die tips wilden, vertelt de voorzitter.

Miriam van Buren geeft haar vier dochters van 9, 11, 13 en 16 jaar al hun hele ‘schoolcarrière’ thuis les. Zij en haar man besloten daartoe toen de kinderen jong waren. „Ik heb veel lesboeken in huis”, vertelt ze. „Ik maak mezelf eigen wat daarin staat, zodat ik het uit kan leggen wanneer het onderwerp ter sprake komt. Mijn kennis moet goed op peil zijn.”

Het basisonderwijs past ze zoveel mogelijk aan de interesses van het kind aan. Geschiedenisles kan bijvoorbeeld ook in een museum. Voor het middelbaar onderwijs gebruikt Van Buren vooral reguliere lesboeken. „Mijn oudste dochter is zich aan het voorbereiden op het staatsexamen, dan ga je niet voor elk vak het wiel opnieuw uitvinden.” Uitleggen gaat goed, vooral de bèta-vakken: Van Buren studeerde sterrenkunde. Latijn gaat ook nog. „Maar ik roep al jaren: als iemand vwo-Frans wil gaan doen, dan huur ik iemand in. Dan moet je de taal goed spreken en literatuur kennen.”

Lees ook: Hoe je met je kinderen over het coronavirus praat

Door de jaren heen is ze steeds beter geworden in het lesgeven, zegt ze. „Je leert beter aan je kinderen te zien of ze het nog volgen. Als hun oogjes afdwalen, dan kan ik beter stoppen of het op een andere manier doen. Ik pas me aan: het ene kind is meer hands-on , terwijl het andere kind vooral leert door over de stof te lezen en te praten.” Dat is dan ook haar tip aan ouders die deze week opeens thuis moeten lesgeven. „Als het een dag niet lukt, dan lukt het niet. Je kunt ook leren rekenen met rozijnen of met spelletjes met dobbelstenen. Dan is het ook veel gezelliger thuis.”

De twee zonen van Suzan Polet kregen twee keer een half jaar thuis-onderwijs, omdat het gezin op wereldreis was. De eerste keer waren ze 11 en 13, de tweede keer 15 en 17. Polet, directeur van de School voor Persoonlijk Onderwijs, kijkt er met plezier op terug. „Mijn jongste heeft zijn Cito-toets gemaakt op de mooiste plek op aarde, Bariloche, het Zwitserland van Argentinië.” Hun thuis-onderwijs was strak gepland, vertelt Polet: „’s Ochtends werken, ’s middags op pad. Ik hield hun taken bij in een Excelbestand. Zonder ritme lukt het niet.”

Haar kinderen gemotiveerd houden was nauwelijks een probleem. „Het werk moest gewoon af. Daarna konden ze weer leuke dingen doen.” Ze stelde zich bewust niet op als ‘juf’, maar als begeleider. „Ik was niet degene die de stof ging uitleggen, dat haalden ze uit de schoolboeken die we meenamen. Ik was er gewoon en hielp ze door vragen te stellen als ze vastliepen. Dat was meestal genoeg.”

Polet realiseert zich dat zij in een luxe-situatie zat. „De ouders die nu thuisonderwijs geven, moeten daarnaast zelf werken. Dat is echt een stuk lastiger.”

‘Mijn vrouw heeft haar roeping gemist– ze bedenkt alles zelf’

Petra Hofs, (42, projectmanager, yogadocent, Maarten Tjallingii (42, trainer, coach), Sven (11, groep 8), Nina (8, groep 5) In de zijkamer van hun jarendertigwoning in Arnhem is een mini-klaslokaal ingericht. Een kast met stapels lees- en lesboeken, oefenschriften en knutselspullen. Aan de muur dagplanningen en kinderentekeningen. Sven en Nina zitten tegenover elkaar te werken. Het dagprogramma ziet er zo uit: tussen 10:00 uur en 10:15 uur stil lezen, waarna Sven en Nina een tekening maken van wat ze hebben gelezen. Vanaf 10:30 uur een half uur Engels, daarna rekenen en dan pauze: fruit eten en buiten spelen. Vervolgens spelling, nieuwsbegrip en creatieve opdrachten die Petra zelf bedenkt. „Gisteren mochten ze een gedicht uitkiezen, voordragen en daar een filmpje van maken. Heel leerzaam.” „Het gedicht ging over poep”, zegt Nina. Petra: „Over drollen.” Sven: „Drie draken draaien drollen in het gras.” Petra heeft haar roeping gemist, zegt Maarten. „Ze bedenkt al die opdrachten zelf.” „Ik zorg ervoor dat Sven en Nina een strakke planning hebben en dat ze elkaar helpen. Dat is goed voor hen en ook voor mij.” „Je moet structuur bieden, net als op school”, zegt Petra. „Dat vinden ze zelf ook fijn. Gisteren hadden ze fruitpauze en gingen ze braaf met hun fruit op hun stoeltjes zitten. Ik zei: ‘Lieverds, het is pauze, je mag buiten spelen!’ Toen zei Nina: ‘Maar op school eten we ons fruit ook aan tafel’.”

‘Op school moet je toch ook de hele dag werkjes doen?’

Melanie van Stiphout (28, kapster), Koen van Stiphout (30, leidinggevende in afvalbranche), Sven (8, groep 5), Jens (6, groep 3), Sef (5 maanden). In hun woning in Helmond helpt Melanie Jens met zijn huiswerk, terwijl ze baby Sef zijn fruithapje geeft. Sven werkt op de laptop. „Jens, Jens, kom eens kijken!” roept hij. „Laat Jens nou maar even rustig werken”, zegt Melanie. „Dat moet jij ook doen.” Sven en Jens beginnen ’s ochtends om negen uur met de lesstof. Rond twaalf uur zijn ze klaar. ’s Middags lezen ze of doen ze een praktische opdracht die ze van hun leraar hebben gekregen. Woensdag moesten de jongens zelf jam maken. Donderdag bakten ze koekjes. De kinderen vinden het leuk huiswerk te doen, maar lijken het gevoel te hebben dat het vakantie is, zegt Melanie. „Ze vragen al vrij snel of ze iets anders mogen doen. ‘Je bent net een halfuur bezig’, zeg ik dan. ‘Op school moet je toch ook de hele dag werkjes doen?’ Maar de situatie is voor hen natuurlijk ook heel raar.” Aan de eettafel zit Melanies man Koen achter drie beeldschermen te werken. Zijn twee telefoon gaan vaak. Sven vindt het niet erg dat hij thuis moet blijven. „Als je het koud hebt op school, kun je niet lekker onder een dekentje op de bank. Thuis kan dat wel.”

‘Ik breng de dag door met een vriendin, we videobellen’

Alma Zejnelagić (48, financieel medewerker bij Equipe Zorgbedrijven), Mirsad Zejnelagić (51, monteur bij DAF), Taida (12, eerste klas havo). Dochters Ajla (25) en Samra (22) wonen op zichzelf. „Ik heb meteen duidelijk tegen Taida gezegd: ‘Boven is jouw werkplek en ik werk beneden’”, vertelt Alma vanuit Eindhoven door de telefoon. Zo gaat het thuiswerken redelijk. Zelfs haar man Mirsad, die monteur is en vanaf vrijdag vrij heeft, probeert thuis te werken. Alma: „Hij is nu even naar de Praxis . Vandaag krijgen de vensterbanken een verfbeurt.” Taida krijgt, naast het gebruikelijke huiswerk, elke week lesstof op die ze aan het eind van de week bestudeerd moet hebben en waarvoor ze zelf een planning moet maken. Die stuurt ze naar haar mentor. Een paar keer per week zijn er videogesprekken met de hele klas en een docent. Aan het begin van de week had Taida nog wat aansporing nodig om aan haar schoolwerk te gaan. „ Ze dacht: ik kan ook wel om tien of elf uur beginnen”, vertelt Alma. „Maar nu heeft ze meestal een videogesprek rond half negen .” Inmiddels gaat het thuiswerken Taida goed af. „Ik breng de schooldag door met een vriendin. We vinden het fijn om samen te werken, dus dat doen we nu door te videobellen”, zegt Taida. Wel is de brugklasser thuis sneller afgeleid. „Dan ga ik even met mama kletsen of mijn kat knuffelen.”

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 maart 2020