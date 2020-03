Theater online: wat is er te zien?

Collectief Het Paradijs kon niet in première gaan met hun voorstelling en besloot tot het maken van dagelijkse afleveringen vanuit Theater Bellevue in Amsterdam. In hun filmpjes, getiteld Berichten uit de bunker, spelen ze dat ze opgesloten zitten. Elke avond om 20.30 uur komt er een nieuwe aflevering online.

Het heeft de gruizige duistere sfeer van de quasi-documentaire The Blair Witch Project (1999): flakkerend licht, vreemde teksten („Hou je hoofd leeg/ je gedachten vies”). Mensen staan met kleren aan onder de douche.

In aflevering 2 plots een serieuze oproep aan Ivo van Hove, de artistiek leider van Internationaal Theater Amsterdam, omdat andere sectoren miljarden vragen vanwege inkomstenderving: „Waar is ons boegbeeld? Ik richt me tot jou, Ivo. Waar ben je? Kom uit je penthouse in New York of Amsterdam. Laat ons weten dat je voor ons klaarstaat.”

Onder het motto Orkater & Chill zet Orkater elke dag een voorstelling uit het archief online (rond 15:00 uur). Dit is het schema:

17 maart: Julius Caesar (2017), coproductie Amsterdamse Bostheater;

18 maart: Alabama Chrome (2008), Orkater/The Sadists;

19 maart: Woiski vs Woiski (NRC: 4 ballen, 2018), coproductie Bijlmer Parktheater;

21 maart: Welkom in het Bos (2001), coproductie De Mexicaanse Hond, Alex van Warmerdam);

25 maart: De Familie Mansøn (2015), Orkater/Lars Doberman;

27 maart: 237 redenen voor seks (2011).

Voor wie liever films kijkt, is ook een aantal tips verzameld

Het Grand Theatre in Groningen gaat voorstellingen online zetten. Die zijn vanaf 20.30 uur te bekijken en blijven 24 uur beschikbaar. Het uitzendschema:

20 maart: Through the Valley van Teddy’s Last Ride. In dit duistere sprookje wordt de bezoeker uitgedaagd om te reflecteren op exclusie en acceptatie.

26 maart: The Dog Days Are Over van de Vlaamse choreograaf Jan Martens.

27 maart: Sweat Baby Sweat van Jan Martens.

Van Toneelgroep Maastricht staat online: Pinkpop (NRC: 4 ballen).

Van Mugmetdegoudentand staat de voorstelling online die Maria Goos en Marcel Musters maakten over hun moeders: Smoeder (2010).

Van Dood Paard staat hun reprise-uitvoering van de Albee-klassieker Wie is er bang voor Virginia Woolf? online. Rosa van Leeuwen, die de rol van Honey speelde, werd genomineerd voor de Colombina 2019 (beste bijrol). De Toneeljury: „Als Honey is ze veelkleurig en balanceert ze op prachtige wijze tussen kracht en kwetsbaarheid. Van Leeuwen laat je het personage Honey opnieuw ontrafelen.”

Voor het libretto van jeugdopera Jabber van Kwatta kreeg auteur Jibbe Willems vorig jaar een Gouden Krekel uitgereikt. De Toneeljury: „Taalvirtuoos Jibbe Willems zoekt de grenzen van ons taalgebied niet alleen op, hij springt er behendig overheen. Voor zijn Jabbertaal shopt hij uiterst creatief in verschillende Europese talen waardoor het actuele thema van de vluchtelingenproblematiek voor iedereen vanaf zes jaar verstaanbaar wordt.” Jabber zou weer op tournee gaan, ook in de Verenigde Staten. Hij is nu online te zien.

Voor algemene tips om het thuisblijven te overleven, zie De Grote Thuisblijfgids

„Ik heb tijd zat”, zegt acteur Frank Lammers. En dus speelt hij zijn solo Marx, waarin hij revolutionair en filosoof Karl Marx speelt, bij Het Zuidelijk Toneel, nu live online, op zondag 22 maart om 19:00 uur, te volgen via de Facebookpagina van Omroep Tilburg en via de Facebookpagina van Het Zuidelijk Toneel.

Het Rotterdamse Maas Theater en Dans biedt aan de tijd te doden met cursussen via Maas @ Home. Je hebt de keuze uit bijvoorbeeld een Cursus niets doen (maar eigenlijk groots dromen), een Applausworkshop (om goed te leren klappen voor onze zorgverleners) en een Cursus schrijven voor theater. Ook zijn er tutorials waarin je een choreografie kunt aanleren en warming-ups door acteurs en dansers van Maas.

Van Theater Rotterdam staan twee veelgeprezen familiemusicals online: De Gelaarsde Poes en Snorro.

De grootste theaterhit van de afgelopen jaren en ooit slim in de markt gezet als ‘Netflixserie’ is ook online te bingen vanaf de bank: The Nation van Het Nationale Theater. Ook een regie van Eric de Vroedt bij het Haagse gezelschap is de voorstelling: De wereld volgens John.