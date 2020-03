Tachtig uur taakstraf voor delen naaktvideo’s handbalteam op pornosite

De man die in 2018 video’s online zette waarop zeven speelsters van het Nederlandse handbalteam naakt te zien zijn, is vrijdag veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur. Ook is hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar opgelegd. De filmpjes waren afkomstig van de bewakingscamera’s van een sauna in Nederasselt. De man, een 40-jarige Drachtenaar, had ze op pornowebsite xHamster geplaatst.

Hoe de camerabeelden in omloop zijn geraakt, is nog altijd onduidelijk. De Drachtenaar had de video’s op een forum gevonden. Met de titels die hij op de pornowebsite boven de filmpjes plaatste, maakte hij duidelijk dat de vrouwen in beeld leden van het handbalteam waren. Volgens de rechter deed hij dit zodat de video’s meer zouden opvallen op de site.

Vijf van de zeven vrouwen die in beeld zijn op de video’s, hadden een schadevergoeding à 1.500 euro geëist. Omdat niet is vast komen te staan hoe de beelden online zijn gekomen en wie de video’s nog meer heeft gedeeld, hoeft de veroordeelde man dit bedrag niet te betalen.

Justitie had een celstraf van 180 uur geëist tegen de man omdat zij vermoedde dat hij een hogere ranking op de pornowebsite wilde behalen en geld wilde verdienen door de beelden te delen. De rechter acht deze twee zaken niet bewezen en koos daarom voor een lagere straf. Wel stelde de rechter dat de man „grove inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers”.