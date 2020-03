Politie vindt anderhalf miljoen xtc-pillen in Overberg

In een drugslab in Overberg zijn anderhalf miljoen xtc-pillen gevonden, meldt de politie vrijdag. De pillen hebben een straatwaarde van 4,5 tot 6 miljoen euro. Een 51-jarige man uit het Utrechtse dorp is aangehouden.

De politie was het drugslab op het spoor gekomen nadat agenten woensdag een bestelbus met vals kenteken lieten stoppen. In de wagen werden spullen aangetroffen die gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs. De 51-jarige chauffeur van de bestelwagen werd meteen aangehouden.

In de woning van de chauffeur vond de politie een amfetaminelab in een van de bijgebouwen. Naast de xtc-pillen zijn grondstoffen aangetroffen waarmee de productie van zeker 2000 kilo amfetamine mogelijk was. Het laboratorium stond blank met een centimeters hoge laag chemische vloeistof. Een vijver in de tuin werd gebruikt als afvoerputje van chemisch afval.

Volgens De Gelderlander was het drugslab zo groot dat de politie een noodweg moest aanleggen in een weiland om al het materiaal af te voeren met vorkheftrucks.