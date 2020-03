Op1 is plots het anker van de NPO

Het was een vreemd moment voor een functioneringsgesprek. Toch kregen Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel hun evaluatie woensdagavond gewoon live op tv. „Dit hebben we nog aan niemand verteld”, zei NPO-baas Shula Rijxman tussen de Eurovisie-bagatellen door, „maar Op1 gaat ook de hele zomer door”. Eerder was al besloten de uitzendfrequentie van de talkshow gedurende de coronacrisis op te voeren naar zeven maal per week.

Het markeert het succes van een programma dat het al goed deed, maar dat in twee weken coronacrisis bewezen heeft ook onder hoge druk solide te blijven. Op1 begon in januari als een moeizaam aangelegd noodverband om de bloedende wonden die het vertrek van Jeroen Pauw en Eva Jinek bij de publieke omroep had geslagen. Het bleek naar inhoud én kijkcijfers prima opgewassen tegen het naar RTL4 verkaste Jinek. De corona-informatielust stuwde het bereik op tot recordhoogte: woensdag keken er 1,3 miljoen mensen, ondanks de concurrentie van Eva Jinek die daar een half miljoen kijkers bij achterbleef. Als DWDD volgende maand niet meer bestaat, is Op1 een van de ankers van de publieke omroep.

De uitzending van donderdag was tekenend voor hoe Op1 zich bewezen heeft. Op het door omroep WNL aangedragen duo Welmoed Sijtsma en Sander Schimmelpenninck lijkt de last van de ‘talkshowoorlog’ geen moment vat te hebben gekregen. Ze bezien elkaar met spot en zelfspot, plagen en raken elkaar geregeld aan – nu ja, raakten elkaar aan: in de coronaopstelling zijn ze iets uit elkaar geschoven, overigens zonder de anderhalve meter te halen.

De afgetreden Bruno Bruins werd donderdag liefdevol naar de uitgang begeleid in een gesprek met politiek journalisten Xander van der Wulp en Joost Vullings – die elkaar aanvullen als Kwik en Kwek. Geheel zelfstandig, alsof ze een podcast opnamen, namen de aardige jongens van het Haagse analistenkorps ook nog de politieke gevolgen van de nieuwe rol van Hugo de Jonge door. Henk Kamp werd naar voren geschoven als mogelijke nieuwe minister. Toen Van der Wulp de regie van het gesprek wilde overnemen, nam Sijtsma de teugels snel weer in handen: „Daar komen we straks op, leuk hè?”

Sijtsma leidt de meeste gesprekken aan tafel: Schimmelpenninck prikt er af en toe tussendoor met een idee, een zijpad of een provocatie. Het meest de moeite waard was donderdag het gesprek met Hans Zaaijer, baas van de Sanquin -bloedbanken, die met het onderzoek naar het bloed van zijn donoren hoopt in kaart te brengen hoeveel mensen besmet zijn geraakt door het virus. Zaaijer bleek een man van het zeldzame type dat op televisie gewoon „even denken” durft te zeggen.

Ook financieel journalist Jean Dohmen van het Financieele dagblad verliet de platgetreden paden in zijn duiding van de komende recessie. Het ging over hoe de coronacrisis het thuiswerken in nieuwe sectoren kan introduceren, hoe de opkomst van het videovergaderen de luchtvaart kan schaden en hoe werknemers wellicht de financieel onzekere horeca zullen verlaten voor andere sectoren.

Die net wat breder uitwaaierende gesprekken tussen mensen die verstand van zaken hebben, zijn de verdienste van een redactie die tussen de usual suspects mensen neerzet die zomaar met een oorspronkelijke gedachte kunnen komen – en van gespreksleiders die zich niet meteen zorgen maken als iets niet helemaal volgens het draaiboek verloopt. Het wapent Op1 tegen de grootste bedreiging van elk dagelijks televisieprogramma: voorspelbaarheid.