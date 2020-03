Aankondiging ontslagen bij Talpa vanwege coronacrisis

John de Mol heeft ontslagen en andere ‘draconische maatregelen’ aangekondigd om zijn mediabedrijf Talpa Network overeind te houden. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in De Telegraaf, op basis van een interne mail aan het personeel.

Volgens eigenaar De Mol lijdt het bedrijf onder de gedaalde reclame-inkomsten, die zijn opgedroogd door de coronacrisis. Ook zijn website Vakantieveilingen.nl ligt stil door de pandemie. Hoeveel ontslagen is nog onbekend; over de invulling van de sanering moet de raad van bestuur zich nog buigen.

SBS6-programma’s uitgesteld

Met 1.600 werknemers is Talpa Network een van de grote mediabedrijven van Nederland. Talpa heeft onder meer tv-zenders SBS6, Veronica, Net5 en radiozenders Radio 10, Sky Radio en 538. Maar ook persbureau ANP en maandblad Linda. Financiële gegevens verstrekt het bedrijf niet.

Eerder deze week kondigde Talpa al aan dat diverse tv-programma’s worden uitgesteld wegens de coronacrisis. Het gaat om nieuwe SBS6-programma’s als de talkshow Patty & Gordon, de quiz Split Screen, en de zangwedstrijd We Want More. Ook het nieuwe seizoen van Miljoenenjacht is uitgesteld. Radio 538 heeft zijn Koningsdag-evenement geschrapt. Veronica zit zonder Champions League-voetbal en zonder de vechtsport van UFC. Omdat het EK Voetbal is uitgesteld, komt de talkshow Voetbal Inside deze zomer ook niet op tv.