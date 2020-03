Omlaag, iets omhoog, maar vooral hard heen-en-weer

Hard naar beneden en een beetje naar boven, dat blijft het motto op de financiële markten tijdens de coronacrisis.

De beursweek begon in Amsterdam maandag met het op één na grootste dagverlies ooit: 10,8 procent. Dinsdag eindigde de AEX 2,2 procent hoger, maar woensdag ging de graadmeter weer hard naar beneden (-4,8 procent). Donderdag en vrijdag kwam er respectievelijk 4,6 procent en 2,2 procent bij, maar over de hele week eindigde de AEX toch in het rood.

In de rest van de wereld was het beeld niet anders. Woensdag werd de Amerikaanse beurs voor de vierde keer deze maand even stilgelegd, omdat de indexen te hard vielen.

De VIX, de graadmeter voor de beweeglijkheid van de aandelenkoersen, schommelde de hele week tussen de 60 en net boven de 85. Daarmee is nog net geen nieuw record gezet. Op het hoogtepunt van de kredietcrisis, op vrijdag 24 oktober 2008, noteerde de volatiliteitsindex gedurende de dag op 89,53. Maart nestelt zich inmiddels wel bovenin de top van meest volatiele beursmaanden ooit.

Achtbaan

Het nieuws over het coronavirus en de economische impact ervan houden beleggers in een achtbaan. Uit China kwam aan het einde van de week het goede nieuws dat er alleen nog nieuwe besmettingen bij zijn gekomen door mensen die uit het buitenland zijn gereisd. In Japan wordt overwogen om de scholen weer te openen.

Maar in de rest van de wereld nemen de besmettingen nog toe. Het aantal doden in Italië ligt nu hoger dan in China. In steeds meer landen in de wereld ligt het dagelijkse leven en dus de economie stil, om de verspreiding van Covid-19 in de te dammen.

Om de financiële markten tot bedaren te brengen, maar vooral om de schade voor de economie te beperken, trekken regeringen vrijwel oneindige sommen uit de kast, om bedrijven in de lucht te houden en burgers hun inkomsten te laten houden. Taboes gaan daarbij overboord: in de Verenigde Staten wordt overwogen werklozen een uitkering te geven, in Europa gaan de begrotingsregels mogelijk overboord.

En ondertussen woekert de olieruzie tussen de Russen en Saoediërs voort en wordt de markt overspoeld met aanbod. Een vat brentolie kostte woensdag op een gegeven moment minder dan 25 dollar.

De vraag die beleggers tijdens het weekend zal bezighouden: is de bodem bereikt en zijn aandelen nu koopjes? Of gaan de records uit 2008 uit de boeken? Niemand die het weet.

