Nu is er de tijd om langzaam te koken

Nu de voorraadkasten wel zo’n beetje volgehamsterd zouden moeten zijn en we anderhalve week hebben kunnen wennen aan het idee dat een groot deel van ons leven zich de komende tijd binnenshuis zal afspelen, is er voor de thuiskok misschien ook wat meer ruimte om eens op avontuur te gaan in de trage keuken. Het excuus dat je niet uren binnenblijft om een oogje op de trekkende pan bouillon te houden, is noodgedwongen vervallen. Plus: je kunt er thuis tijdens de lunch meer mensen een plezier mee doen. Laat thuisblijvende schoolgaande, studerende en werkende huisgenoten eens de nieren van hun respectievelijke kantines proeven. Kan die op tegen spread, soep en sla uit eigen keuken? (Nee)

We staan steeds korter in de keuken, schreef NRC in 2018. In de jaren vijftig werd nog zo’n twee uur per dag gekookt, twintig jaar geleden was dat al tot onder de veertig minuten gezakt. Inmiddels halen we het halfuur niet meer. Gesneuveld lijken vooral de gerechten die veel tijd kosten, hoewel die niet per se veel wérk zijn.

Wat kunnen we zoal maken in deze tijden van onvrijwillig thuisblijven? Laat ons beginnen met soep – een lunchklassieker die vaak tijd nodig heeft. Uiensoep misschien wel het meest.

De (runder)bouillon is belangrijk, en trek je als het even kan zelf. Maar waar de tijd pas echt van pas komt, is bij het karamelliseren van de uien. Het grote geheim is dat de uien anderhalf tot twee uur op het vuur moeten. Klinkt lang, maar is precies genoeg. En het kost vrijwel geen werk.

Twee, drie uur pruttelen

Pasta dan – als we de supermarkten mogen geloven liggen de vaderlandse keukenkastjes er vol mee. Als saus nemen we de ongetwijfeld beroemdste ter wereld: bolognese. De variant uit een pakje vraagt twintig minuten tijd, populaire zelfmaakrecepten tot ongeveer een uur. In Bologna zelf pruttelen ze hun ragù makkelijk twee, drie keer zo lang en serveren ze ’m met tagliatelle. Wie écht de tijd heeft maakt Napolitaanse ragù met grote stukken stoofvlees erin. Die moet zo lang op het vuur staan dat heel Napels op een zondag nergens anders meer aan toe komt.

Vegetarisch, of eigenlijk zelfs veganistisch, kan ook. Met een simpele zak gedroogde (!) kikkererwten, de lekkerste tahin (sesampasta) die je kunt vinden en wat smaakmakers zoals citroen en tuinkruiden maak je bijna voor niets grote hoeveelheden hummus. Een nachtje weken, een halfuurtje koken, tien minuten in de keukenmachine en twee happen ervan zijn nodig om voor eeuwig af te knappen op de bakjes treurnis uit de supermarkt. Trouwens, als je toch kikkererwten welt, kan je meteen verse falafel maken. Dat kan namelijk niet met de reeds gekookte kikkererwten uit blik. Pitabroodjes bakken is ook makkelijker dan je denkt.

Wie troostvoer maakt, kan de tijd gebruiken. Schraap je eigen sorbet in elkaar met een vork, fermenteer zelf gemberbier, verwerk restjes groenten tot Surinaams zuur, of maak eens zelf mosterd. Ontdek dat je rendang eigenlijk niet kunt verpesten, waag je eens aan de tajine, marineer wat. En kook vooral een beetje extra voor de zielen in je omgeving die wat extra aandacht goed kunnen gebruiken.