Nieuwe cao voor bezorgers PostNL, FNV-leden stemmen tegen

De vakorganisatie Bond van Post Personeel (BVPP) en CNV Publieke diensten hebben ingestemd met nieuwe arbeidsvoorwaarden. Dit jaar en volgend jaar zullen daardoor onder meer de lonen in totaal met 6,5 procent stijgen.

Vakbond FNV Publiek Belang stemde niet in met het resultaat van de cao-onderhandelingen, maar de twee vakbonden die wel voor stemden vertegenwoordigen volgens PostNL voldoende leden om een nieuwe cao af te sluiten. De nieuwe arbeidsvoorwaarden, voor circa 20.000 postbezorgers bij PostNL, zullen vanaf 1 oktober in gaan en twee jaar gelden.

‘Mooi akkoord’

Gerard van Rijn, interim-bestuurder van de BVPP, zei vrijdag dat postbezorgers tevreden kunnen zijn over de nieuwe arbeidsovereenkomst. 80 procent van de BVPP-leden stemde in. „In deze lastige economische tijden als gevolg van het virus hebben we toch een mooi akkoord bereikt.”

Het salaris van de postbodes zal in zes stappen tegen september 2021 uiteindelijk met 6,5 procent toenemen. Dit jaar zal het loon met 3,5 procent stijgen. Er werden ook afspraken gemaakt over opleidingen, reiskosten, sociale maatregelen en bedrijfskleding.