Ondernemen in crisistijd: ‘We deden niks online. Tot nu’

Saskia Buring (34)

Eigenaar dansschool Etudes in Haren

Aantal werknemers: 8

„We hebben voor de kinderlessen whatsappgroepen aangemaakt. Eén keer per week krijgen ze een filmpje toegestuurd waarin een dans wordt uitgelegd. Zo kunnen ze, met het hele gezin, thuis oefenen voor de voorstelling die binnenkort op de planning staat, en blijven ze lekker bewegen. We hopen op deze manier onze klanten enthousiast en betrokken te houden, zodat ze hun lidmaatschap niet opzeggen.”

Lisette Spaargaren (44)

Eigenaar Capoeira School Semente in Haarlem

Aantal werknemers: werkt alleen

„Ik geef al zeventien jaar les in capoeira, een Braziliaanse vechtdans. Dat doe ik altijd in mijn eigen zaal, tot afgelopen zondag. Nu geef ik thuis les via een videoverbinding. Bij capoeira sta je in een cirkel en je maakt muziek. Nu kunnen we alleen bewegingen trainen. De leerlingen vinden het fijn om met hun lichaam bezig te zijn, elkaar te zien op het scherm, en het even niet over corona te hebben.”

Quirijn Kroese (29)

Mede-eigenaar boksclub Girl Power Boxing

Aantal werknemers: 20-30

„Samen met een professionele cameraploeg en Fysio-Fit maken we nu video’s met workouts en voedingsadviezen. We maakten die video’s eigenlijk voor onze klanten, maar stellen ze nu ook gratis beschikbaar op sociale media, want wij vinden het belangrijk dat iedereen in deze tijd fit en gezond blijft. We hopen dat een paar influencers ons platform willen promoten, zodat straks mensen wereldwijd via ons thuis gratis kunnen sporten.”

Gilleske Kreijn (47) en Jitske van der Velde (37)

Eigenaren van yogaschool Yogaya in Utrecht

Aantal werknemers: 10 zelfstandige ondernemers

„We zijn nu overgestapt op livestream yogalessen voor onze pakweg 400 abonnementhouders, en we hebben een klein winkeltje geopend. Zo kunnen klanten thuis hun eigen yogastudio inrichten met matjes en dekens. We willen de streamingdienst ook na de crisis blijven aanbieden, want er is veel vraag naar, bijvoorbeeld van klanten die verhuisd zijn, en van alleenstaande ouders die geen oppas kunnen regelen voor de yogales.”

Daniël Albering van boekhandel De Kleine Kapitein in Rotterdam bezorgt bij klanten thuis. „Na sluiting stap ik in de auto met een achterbak vol bestellingen.” Foto Dieuwertje Bravenboer

Winkels

Marike van der Werff (39)

Kaashandel Fromagerie Abraham Kef in Amsterdam

Aantal werknemers: 18

„Zo lang een kaas heel is, is er niets aan de hand, maar als je hebt aangesneden dan moet-ie op. Bijna de helft van onze kazen verkopen we normaal gesproken via restaurants, dus we hadden veel voorraad over. We hebben nu onze particuliere klanten opgeroepen om bij ons te komen kopen. Dat hebben ze massaal gedaan, al is het nog steeds een moeilijke tijd. Ons personeel dat normaal aan restaurants bezorgt, brengt kazen thuis. Ik wil nu proberen om stukken terug te kopen van restaurants, om via onze kanalen te verkopen. Alles om weggooien te voorkomen.”

Daniël Albering (53)

Eigenaar kinderboekwinkel De Kleine Kapitein in Rotterdam

Aantal werknemers: 8

„Via facetime zijn we een soort virtuele winkel geworden. We geven kinderen zo advies over hun favoriete boeken en spelletjes. We zijn nog open, maar het is erg rustig. Zodra de winkel sluit, stap ik in de auto met een achterbak vol bestellingen. Ingepakt, met je naam erop en voorzien van persoonlijk advies – dat vinden de klanten erg leuk. Als we dit kunnen blijven doen, kan onze winkel hopelijk blijven bestaan.”

IJsbrand van Buitenen (38)

Mede-eigenaar van Familie Van Rijk, een delicatessen- en broodjeszaak in Utrecht

Aantal werknemers: 6 parttimers

„Minstens de helft van onze omzet is weggevallen: wij doen veel catering voor de zakelijke markt. Je kan heel lang stil gaan zitten, maar dat hebben we niet gedaan. Na sluitingstijd maak ik ‘verwenpakketten’, met drank of lekkers, en die bezorg ik. Zo kunnen wij voorraden opmaken, dáár zit ons geld in. Er gaan ook producten van kleine lokale ondernemers in, die hebben ons nu keihard nodig. Ik zit erover te denken om een webshop te bouwen, daar hebben we in de toekomst nog wat aan.”

Margreet Plukker (53)

Eigenaar van boekhandel Plukker in Schagen

Aantal werknemers: 20

„Boeken konden mensen al bestellen via onze webshop, maar puzzels en cadeau-artikelen niet. Die fietsen we nu rond. Een gekkenhuis is het nog niet. De boekhandel is nog open en het is vrij druk. Mensen vinden het fijn om een loopje te hebben, een praatje te maken. Nu gaat de boekverkoop ook nog goed, maar volgens mij wordt er wel wat gehamsterd. Ik heb de indruk dat het zal opdrogen. De meeste mensen deugen heeft de laatste tijd weer een boost gekregen. Ook de wat zwaardere, meer literaire titels worden beter verkocht. Alsof klanten daar nu de tijd voor nemen.”

Carlina de Lorenzo (53)

Mede-eigenaar van ijssalon Roberto Gelato in Utrecht

Aantal werknemers: 1 vaste medewerker, ongeveer 30 parttime oproepkrachten

„Buiten hebben we een diepvries met een verlengsnoer neergezet. Klanten kunnen bij ons via whatsapp bestellen. We vertellen ze welke smaken Roberto net gemaakt heeft en dan ze krijgen van mij een betaallinkje en een tijdslot wanneer ze het uit de vriezer kunnen halen. De omzet is stukken lager dan normaal, maar er is gelukkig nog wel vraag naar ijs. Ik ben er wel erg druk mee. Normaal sta ik met collega’s achter de vitrine, nu gaan alle bestellingen via mij. Per klant ben je minstens tien minuten bezig. Ik heb nog niet eens tijd gehad om te bekijken welke steun ik kan aanvragen.”

Jan Postma (58)

Mede-eigenaar van een filiaal van supermarkt Plus in Lelystad.

Aantal werknemers: 130

„Toen we zondag hoorden dat restaurants en cafés dicht moesten, dacht ik meteen: waar moeten ze dan met hun voorraad heen? Dus toen hebben we ondernemers hier in de buurt aangeboden dat ze hun spullen aan ons konden verkopen. Dat idee was leuk, en kreeg veel waardering, maar er is minder gebruik van gemaakt dan ik had verwacht. En dat is natuurlijk goed: het betekent dat de meeste ondernemers al een oplossing voor hun voorraad hebben gevonden. Onze oproep had wel nog een ander effect: er meldde zich ook horecapersoneel met de vraag of ze niet bij ons konden werken – mensen die geen zin hadden om de hele dag thuis te zitten. Dus op die manier heb ik er twee of drie die nu tijdelijk voor mij werken.

Bij ijssalon Roberto Gelato in Utrecht kunnen klanten via Whatsapp ijs bestellen. Mede-eigenaar Carlina de Lorenzo: „Dan krijgen ze een tijdslot wanneer ze het uit de vriezer kunnen halen.” Foto Dieuwertje Bravenboer

Horeca

Marjolein Smit (39)

Bierlokaal café de Koffer in Groningen

Aantal werknemers: 6

„Toen in België de horeca op slot ging zagen we de bui al hangen. We hebben direct een webshop opgezet voor onze 460 speciaalbieren. Het was nog een hele klus die allemaal op de foto te zetten. We merken dat onze vaste klanten bestellen, ook om ons te steunen. We bezorgen nu, bellen aan en houden gepaste afstand. Ook op anderhalve meter kun je prima een praatje maken.”

Danny Kovacevic (28)

Eigenaar restaurant Monarh (1 michelinster) in Tilburg

Aantal werknemers: 20

„De gemiddelde bestelling is 130 euro. Dinsdag, de eerste dag, hadden we er ongeveer tien. Best verkocht is het viergangenmenu. Steak tartare, ons signatuurgerecht: gebakken heilbot, kalfswang en een mango-passievrucht-bavarois. De krokantjes moeten mensen er zelf op doen, die worden anders zacht. We hebben vooraf veel getest, want het is niet goedkoop wat we aanbieden. Toch word ik er niet rijk van. Ik werk met dure producten, het voltallige personeel staat er. Maar thuis zitten en televisie kijken is ook niks.”

Bibi May ’t Hart (35)

Mede-eigenaar van koffiecafé Buutvrij in Tilburg

Aantal werknemers: 6

„Ik had al een bakfiets, die ik hiervoor vooral privé gebruikte. Daarmee bezorgen we nu aan huis. We hebben drie menu’s, met een taartje, een smoothie en een broodje, salade of soep, die we binnen de ringweg bezorgen. En we bezorgen ook koffie, maar wel alleen in de binnenstad, omdat die anders koud wordt. Mensen bestellen voluit, merken we, en dat is fijn. Want de hele omzet valt weg, en de kosten lopen door. Op deze manier zetten we ongeveer 20 procent om van wat we normaal doen. Dus ik ben al heel blij als we onze vaste kosten kunnen dekken. Er een eigen salaris uithalen kan nu niet, vrees ik. Maar we kunnen in elk geval zorgen dat we onder de streep gelijk uitkomen.”

Elise Moeskops (37)

Mede-eigenaar van Ladage en Lazuur, restaurants in Amsterdam

Aantal werknemers: 32

„Ik heb lange tijd wijnlessen gegeven en dacht: nu iedereen thuiszit, kunnen ze wel een goed glas wijn gebruiken. Woensdagavond heb ik mijn eerste les gegeven, een masterclass over port. Deelnemers konden bij ons restaurant de wijnen die we gingen proeven ophalen, zes stuks verpakt in van die plastic dressingbakjes. Via de video-app Zoom deden we dan de theorie en kon iedereen meeproeven. We waren met z’n tienen, en het was eigenlijk net alsof je samen in een ruimte zat. Zondag hebben we een les over Riesling. Het staat in geen verhouding tot twee volle restaurants, maar alle beetjes helpen. En het houdt je bezig. Dus ik wil dit ook gratis aan horecapersoneel gaan aanbieden, om elkaar deze tijd door te helpen.”

Thijs van Lier (33)

Eigenaar van De Ping Pong Club, spelletjescafe in Utrecht

Aantal werknemers: circa 20

„We zijn met dit café begonnen om mensen een leuke tijd te bezorgen. Spelletjes gaan goed samen met een hapje en drankje. Dat gaat helaas nu niet, maar we hebben natuurlijk nog wel steeds al die tafeltennisbatjes, balletjes en onze spellen. Die gaan we nu twee keer per week verhuren, voor drie dagen. Een van onze leukste spellen is Pandemic, een bordspel waarbij je samen probeert de verspreiding van een ziekte probeert in te dammen. Dat is nu wel toepasselijk ook. We gaan hiermee niet onze misgelopen inkomsten opvangen, het is puur symbolisch. Wel hebben klanten de mogelijkheid een hapje en een drankje bij te bestellen, misschien dat dat ons nog iets oplevert.”

Diensten

Silvana Sodde (39)

Initiatiefnemer literair centrum Writers Guide (To The Galaxy) in Rotterdam

Aantal werknemers: 6

„Met het project ‘schrijven tijdens corona’ proberen we mensen te stimuleren om te blijven schrijven nu de fysieke schrijfcursussen- en workshops niet meer doorgaan. Elke dag plaatsen we op sociale media schrijfopdrachten waar iedereen gratis aan mee kan doen. Om toch nog wat te verdienen verkopen we feedbacktickets. Zo kun je jouw werk op afstand laten nakijken door onze docenten.”

Rogier van Bemmel (34)

Bijlesbedrijf Bijlescontact in Amsterdam en omstreken

Aantal werknemers: 50

„Ik geef leiding aan een bijlesbedrijf voor scholieren. Deze week draaien we een kwart van onze normale omzet. We geven onze bijlessen nu online. Zo goed en kwaad als het gaat met Skype en whiteboards. Bijles draait om persoonlijk contact en een rustige, veilige omgeving. Als dit voorbij is, ga ik daar weer naar terug. Alhoewel, misschien dat straks een leerling vanaf de camping online nog een uurtje les kan krijgen.”

Noémie Winkel (29)

Taalschool voor expats More than Les in Amsterdam

Aantal werknemers: 20

„Ik geef Nederlandse taalles aan expats op locatie bij bedrijven. We deden niks online, tot nu. Vorige week heb ik als een gek alle afspraken afgezegd en tools getest die we moeten gebruiken. Het is best emotioneel en heftig om zo’n omschakeling te maken. Maar het vette is: je moet. En in crisis hoeft het niet perfect te zijn.”

Astrid Schluter (50)

Directeur vastgoedmanagement woningverhuurder Vesteda in Amsterdam

Aantal werknemers: 220

„Een bezichtiging van een huurwoning, hoe doe je dat nu? Een medewerker inspecteert de woning, opent de deur en leidt de huurder telefonisch door het huis. Hoe de afzuigkap en het fornuis werkt vertellen we in een filmpje. We wilden dit al langer, maar het kwam er nooit van. Onze agenda’s zien er door corona plots anders uit. Er is tijd om te pionieren.”

Sep Visser (56)

Commercieel directeur Lifeguard, bureau voor vitaliteitstrainingen in Utrecht

Aantal werknemers: 50 in dienst, 50 flexibel

„We verzorgen trainingen en coaching bij bedrijven om energie beter te managen: slaap, stress, mentale kracht, vitaal leiderschap. In een paar dagen is bijna alles afgezegd. We zijn als een razende gaan digitaliseren om alles online aan te bieden. Ons bedrijf drijft op persoonlijk contact. Maar nood breekt wet. We boden al veel digitaal aan, maar daar werd weinig gebruik van gemaakt. Het voordeel van dit alles: klanten worden nu in hoog tempo digitaler.”

