Martin van Rijn (PvdA) nieuwe minister voor Medische Zorg

Martin van Rijn (PvdA) is de nieuwe minister voor Medische Zorg en Sport. Hij volgt Bruno Bruins (VVD) op, die donderdag opstapte nadat hij een dag eerder onwel werd tijdens een debat over het coronavirus. De benoeming van Van Rijn is vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Een dag nadat hij flauwviel, stapte Bruno Bruins op. Voor zijn plaatsvervanger, Hugo De Jonge, leek het afbreukrisico groot.

Van Rijn was tot en met 2017 staatssecretaris van Volksgezondheid in het kabinet Rutte II. Dat gegeven gaf de doorslag in zijn benoeming, zei de premier vrijdagmiddag tijdens een persconferentie. „Ik heb niet gekozen voor een PvdA’er, maar voor iemand die het ministerie door en door kent.” Zijn hernieuwde aanstelling is voor ten minste drie maanden.

Bruno Bruins was namens het huidige kabinet verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van het coronavirus. Tijdens een Tweede Kamerdebat zakte hij woensdag in elkaar, maar kon hij op eigen kracht de plenaire zaal verlaten. Nadat Bruins aanvankelijk zei donderdag het werk te willen hervatten, kondigde hij toch zijn aftreden aan. Donderdagmiddag werd minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) nog naar voren geschoven als zijn tijdelijke vervanger. Premier Rutte benadrukte vrijdagmiddag dat Van Rijn en De Jonge hun werkzaamheden op elkaar afstemmen: „Het is het duo Hugo-Martin.”

Martin van Rijn werd na zijn vertrek uit de landelijke politiek bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep, een zorgconsortium waar onder het Haga Ziekenhuis in Den Haag en het Delftse Reinier de Graafziekenhuis onder vallen. Hij was daarnaast voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).