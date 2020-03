Levenslange gevangenisstraf voor Gökmen T.

Gökmen T., de man die vorig jaar vier mensen doodschoot in een Utrechtse tram, is vrijdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. T. is veroordeeld voor moord, poging tot moord en bedreigingen met terroristisch oogmerk. T. was zelf vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak, die in kleinere samenstelling plaatsvond vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Eerder deze maand begon de rechtszaak tegen de 38-jarige T. Hij moest meermaals uit de rechtszaal worden verwijderd, onder meer nadat hij zijn advocaat en de rechter had bespuugd. Een aantal slachtoffers en nabestaanden heeft het spreekrecht uitgeoefend.

Lees ook dit interview met een nabestaande van de tramaanslag: ‘Zolang ik leef, hou ik hem in de gaten’

De rechter bevond T. schuldig aan alle aanklachten. „Met geen ander doel dan het nemen van levens is hij de tram in Utrecht ingestapt”, zei de voorzitter. „Hij heeft op koelbloedige wijze op argeloze passagiers geschoten.”

In het onderzoek is een persoonlijkheidsstoornis en een zwak intelligentieniveau bij T. vastgesteld. Hoewel de kans op recidive door deskundigen tussen matig en hoog is beoordeeld, denkt de rechtbank dat de kans op herhaling hoog is.

Dit bericht wordt aangevuld.

Lees ook wat we eerder schreven over de zaak-Gökmen T.: Gestoord, crimineel én terroristisch