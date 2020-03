Leuke dingen

Aan recente sport zag ik deze week een man die een mix van slaolie en water over de tegels van zijn keukenvloer goot, hij leunde met beide handen tegen het aanrecht en begon te lopen of beter gezegd: een loopbeweging te maken. Omdat zijn voeten over het mengsel weggleden zag het eruit alsof hij op een loopband liep. Ik begreep meteen waarom mensen in de supermarkt zoveel slaolie insloegen. Ik zag ook voetballers voorbijkomen, mannen en vrouwen, beroemd en onbekend, die thuis een wc-rol zo lang mogelijk hoog hielden en Felipe Melo, die toen dat niet lukte, een wc-rol tackelde. Dat verklaarde waarom mensen zoveel wc-papier insloegen.

Verder is zo’n beetje alle sport afgelast, op schaken in Rusland na. Daar gaat Nederlander Anish Giri met een openingsnederlaag en twee remises niet goedgemutst naar de volgende veldslag. Wat ze ook nog niet willen cancelen zijn de Olympische Spelen. Logisch, want in 1940 zouden de Spelen ook in Japan worden gehouden en toen werden ze afgelast of in ieder geval naar Helsinki verplaatst en daar alsnog afgelast. In Japan denken ze: ‘Die bijgelovige Westerlingen gaan straks zeggen dat als de Spelen hier worden gehouden de kans groot is dat het op afgelasting uitdraait en dan mogen we nooit meer iets organiseren. Deze shit gaat door.’

Het coronavirus verandert veel voor de mensheid en in haar schaduw verandert veel voor de sport. Sportevenementen zijn gecanceld, wedstrijden afgelast en onder het gewicht van die stenen dondert ook de hele sportprogrammering in elkaar. Geïnterviewde atleten staan niet nahijgend met rode wangen voor de camera, maar zitten thuis op de bank gefilmd door een webcam uit een zelfbedachte hoek.

Trainen gaat mondjesmaat. Vooral zwemmers kunnen naar hout snijdende voorbereidingen fluiten. Ik zag waterpolostel Sabrina van der Sloot en Thomas Lucas op het droge liggen achter hun raam. De reporter probeerde ze van buiten hun huis per telefoon te interviewen en werd halverwege gebeld door zijn moeder.

Ik zag Nicolás Tagliafico met zijn partner dansen in wat waarschijnlijk hun Nederlandse huiskamer is en in Argentinië een potentieel klaslokaal zou zijn. Ik zag Filippijnse basketballers via hun webcams Heal the world zingen, het was verre van zuiver maar wel beter dan hun basketbalspel. Online kun je coronayoga doen en coronadancemoves leren. Sporters van TeamNL hebben al workouts online gezet. Tip: probeer ze niet allemaal uit want dat resulteert in knallende spierpijn en daar spierpijn ook een symptoom van corona kan zijn, levert dat wantrouwende blikken op als je, eenmaal buiten, kreunend voorbijschuifelt.

Het park waar normaal alleen hondenuitlaters of daklozen komen, staat ineens stijf van de personal trainers met hun cliënten. Dat vertelde ik mezelf in ieder geval nadat ik een blonde chick zag die een jongeman een paar rake klappen gaf: moest haar bokstrainer zijn. Mensen rennen, skaten, tennissen en rollen in het gras. In clubs, stadions en op tv wordt misschien niet meer gesport, maar in huiskamers, parken en cyberspace gaat iedereen los. Het spelen geeft niet zomaar op, het verplaatst zich tijdelijk naar een veiliger oord.

Carolina Trujillo is schrijfster.