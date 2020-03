Kunstenaars van Hard/hoofd in zwaar weer door coronacrisis

Maandenlang werkte de redactie van Hard/hoofd toe naar de feestelijke viering van haar tienjarig jubileum, op zaterdag 21 maart in Het HEM in Zaandam. Maar toen de ontwikkelingen in de coronacrisis zich in rap tempo opvolgden, kon de klap niet lang uitblijven. Uiteindelijk werd vorige week woensdag de knoop doorgehakt: er ging een streep door het jubileum.

En dat terwijl het jubileumfeest juist een podium moest bieden aan jonge, veelbelovende makers en kunstenaars. Het is in lijn met de ‘missie’ van Hard/hoofd, een gratis en advertentievrij online platform dat tien jaar geleden werd opgericht als ‘vrije ruimte waar nieuwe makers en getalenteerde schrijvers een plek krijgen om te experimenteren en zich te ontwikkelen’. Uitgever Mark de Boorder: „Jonge talenten krijgen bij Hard//hoofd de ruimte om in een niet-commerciële omgeving te schrijven en maken, om zo een eigen ‘stem’ te vinden. Op het platform scheppen we kaders waarbinnen chaos kan bestaan en makers ongeremd creatief te werk kunnen gaan.”

Solidariteitscampagne opgetuigd

In totaal werd voor het jubileumfeest gerekend op zo’n vijfhonderd bezoekers, en dus zorgt de afgelasting door de coronacrisis voor een enorme inkomstenderving. Reden voor Hard//hoofd om met een alternatief plan te komen: het evenement krijgt een nieuwe datum – het streven is september – en om op korte termijn steun te vergaren, is een solidariteitscampagne opgetuigd. De Boorder: „Het idee is dat mensen die ons nu gaan steunen voor vijf euro per maand, straks gratis naar het nieuwe evenement mogen én daarnaast ook een speciaal kunstwerk thuisgestuurd krijgen van Raquel van Haver, een jonge, veelbelovende kunstenaar. Op die manier hopen we dat mensen ons zowel financieel als moreel een steuntje in de rug willen geven, waarbij we wat terugdoen in de vorm van een kunstwerk van een maker die dichtbij ons platform staat.”

Of Hard//hoofd door de coronacrisis op korte termijn in zwaar financieel weer terechtkomt, kan De Boorder nog niet zeggen, maar de ‘missie’ van het platform komt volgens de uitgever wel flink in de knel. „Op het evenement zou de koers voor de komende tien jaar uiteengezet worden, waarbij de nadruk nog sterker zou komen te liggen op talentontwikkeling, bijvoorbeeld door masterclasses en workshops. Daarnaast zou er online een expositieruimte komen waarin jonge curatoren werken van nieuwe kunstenaars kunnen tonen. Die plannen kunnen voorlopig allemaal niet doorgaan.”

Al flink geïnvesteerd

Het merendeel van de organisatie van Hard//hoofd werkt op vrijwillige basis: alleen De Boorder en hoofdredacteur Marte Hoogenboom ontvangen een kleine, ‘symbolische’ vergoeding. De belangrijkste zorg voor nu is daarom vooral het tóch laten doorgaan van het evenement, zodat in ieder geval de artiesten uiteindelijk volledig uitbetaald kunnen worden. De Boorder: „Voor ons als organisatie is dit echt een zware financiële klap, omdat we al flink geïnvesteerd hadden in de campagne en productie, en we nu veel inkomsten mislopen die we écht nodig hebben. Maar uiteindelijk is het vooral vervelend voor de artiesten die wij nu niet volledig kunnen uitbetalen. Omdat we het niet eerlijk vonden om ze in de kou te laten staan, hebben we ze daarom toch beloofd om hen nu toch een kwart van de vergoeding uit te betalen, ook als zij op een later moment niet kunnen optreden. Uiteindelijk bestaan wij immers voor de makers: dat is de hele essentie van Hard//hoofd. In een crisis als deze is het juist belangrijk dat we zoveel mogelijk ruimte blijven bieden aan nieuwe verhalen en verbeelding.”

Om de nieuwe plannen te laten doorgaan, heeft het platform volgens De Boorder vóór 1 mei ongeveer zeshonderd nieuwe donateurs nodig. Toch is de uitgever optimistisch gestemd: „Als we dit met z’n allen doorkomen, denken we over een halfjaar misschien wel: ‘Het was een verschrikkelijke periode, maar nu is het tijd om een nieuwe start te maken en dat groots te vieren.’ Natuurlijk is er nu veel onzekerheid, maar dat jubileumfeest gaat er uiteindelijk hoe dan ook komen.”