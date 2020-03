Koepelorganisatie accountants verliest rol in toezicht

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) verliest haar rol bij de controle op accountants. Het toezicht komt geheel bij de Autoriteit Financiële Markten te liggen. Dat heeft minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) vrijdag bekendgemaakt.

De minister neemt hiermee het advies over van de NBA en van een commissie die in januari een kritisch rapport presenteerde over het functioneren van accountants in Nederland. Grote accountantsorganisaties moeten verder een raad van commissarissen hebben. Voor het bepalen van de kwaliteit van financiële controles komen bovendien helderdere criteria. De maatregelen moeten niet alleen zorgen dat accountants beter werk gaan leveren, maar ook leiden tot „een cultuuromslag op de werkvloer”.

De grote accountantskantoren liggen al jaren onder een vergrootglas na een reeks schandalen. Bijvoorbeeld bij de boekhoudfraude bij Ahold het faillissement van Imtech en de grote financiële problemen van woningcorporatie Vestia speelde gebrekkig toezicht op de financiële verslaglegging een sleutelrol.

