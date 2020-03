Klaar met series? Er zijn genoeg kookvideo’s om te bingen

Wie vanwege de coronacrisis vooral thuis zit, kan van de gelegenheid gebruikmaken door het in de keuken langzaamaan te doen, zoals deze week te lezen is in de rubriek ‘Wat eten we?’. Daar zijn natuurlijk wel recepten voor nodig. Hier zijn wat tips, met en passant ook wat suggesties voor kookkanalen op YouTube. Dat geeft weer wat te bingen.

De eerste tip is waarschijnlijk de grootste YouTube-kok ter wereld: Andrew Rea. Zijn kanaal Binging With Babish begon ooit als een plek waar gerechten uit films en series zo goed mogelijk werden nagemaakt. Dat format staat nog altijd overeind, maar hij doet inmiddels veel meer.

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Rea laat in zijn eenvoudige video’s met droog-komische, zalvende voice-overs niet alleen zien hóé je iets maakt, maar legt ook uit waaróm je iets doet. Hij heeft een filmpje over uiensoep en ook een over de bouillon uit The Mandalorian. Meer recepten voor uiensoep zijn te vinden bij de onvolprezen Felicity Cloake van The Guardian en bij Janneke Vreugdenhil in NRC.

Ragù

Recepten voor ragù, waaronder ‘s werelds bekendste pastasaus bolognese, zijn overal te vinden. Het Nederlandse YouTube-kanaal FoodTube heeft een video met Onno Kleyn. Het immer nerdy Serious Eats heeft ook een filmpje, te vinden op het kanaal van J. Kenji López-Alt.

Marcella Hazan maakte een fantastisch recept dat te lezen is op de website van Epicurious, en ook de inspiratie vormde voor het filmpje van YouTube-legende Chef John.

Over Napolitaanse ragù zijn vooralsnog aanzienlijk minder video’s te vinden. Er is een variant bij Jamie Olivers vriend Gennaro Contaldo. Voor wie Italiaans leest, is er het online gratis toegankelijke receptenboek van de zeer plechtige Accademia Italiana della Cucina.

Kikkererwten

De naam viel al: Chef John. De opgewekte YouTube-kok runt een van de vrolijkste en populairste kanalen. Ook hij neemt altijd de tijd om uit te leggen hoe bepaalde technieken werken en waar je als kok kan improviseren. Zijn filmpje over pitabroodjes is zeer educatief. Let op: Chef John is verslavend en voor je het weet wil je zelf ook een ,,freakishly small wooden spoon”.

Hummus maken kan binnen vijf minuten met één hand, liet Munchies zien, maar is lekkerder als je zelf kikkererwten welt. Internet Shaquille legt het uit in dit uitstekende en hyperbondige filmpje. Meer vind je bij Serious Eats of in mijn favoriete recept van Yotham Ottolenghi op Food52. Wie er falafel bij wil, kan terecht bij Bon Appétit.

Veel meer

YouTube staat vol kookvideo’s en -kanalen. Bon Appétits Brad Leone maakt de hilarische serie ‘It’s Alive!’. Letterlijk en figuurlijk schreeuwerig wordt er gekookt door de (hoogst hysterische) Matty Matheson. America’s Test Kitchen heeft ‘What’s Eating Dan?’ en First We Feast de verrassend diepgravende, hete-kip-centrische interviewreeks Hot Ones.

Parijzenaar Alex Ainouz heeft bovenal oog voor de culturele én technische aspecten van eten, en houdt zich niet alleen bezig met zijn fornuis, maar ook met doe-het-zelven, reizen, boodschappen doen, proeven en experimenteren. Niet op YouTube maar op Instagram vinden we de excentrieke, geestige kookfilmpjes van de Amsterdamse Freddy Tratlehner onder de titel ‘Lekker Fred’.

Laat het bingen maar beginnen.