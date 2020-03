Kinderen van zwarte soldaten en Nederlandse meisjes waren niet welkom

Je zou zweren dat het gaat om een echte familiegeschiedenis. Maar Franklin, over een jonge docent die voor haar vader het liefdesverhaal tussen haar Afro-Amerikaanse opa en Hollandse oma probeert te reconstrueren, is fictief.

Franklin vertelt het verhaal van een zwarte Amerikaanse soldaat, tijdens de Tweede Wereldoorlog gestationeerd in Limburg, en zijn relatie met de Nederlandse verpleegkundige Liesbeth. Tijdens de bevrijding bestond het Amerikaanse leger voor 10 procent uit Afro-Amerikanen. Deze soldaten bevonden zich in een bizarre patstelling; ze vochten in Europa voor vrijheid en tegen fascisme, terwijl de Verenigde Staten gesegregeerd waren. Ook in het leger werden witte en zwarte eenheden strikt gescheiden en de troepen met kleur als tweederangs soldaten behandeld. Op beeldmateriaal van het Amerikaanse leger uit de jaren veertig komen zwarte soldaten nauwelijks voor.

In het boek beschrijft Franklin hoe hij zich steeds verder vervreemd voelt van zijn thuisland, waar hij wordt geweerd uit winkels, restaurants en het openbaar vervoer, terwijl hij in Limburg als held wordt ontvangen. Doordat de zwarte eenheden voornamelijk logistieke taken toebedeeld kregen, zoals het herbouwen van bruggen, bevoorraden van de troepen aan de frontlinie en de ziekenhuizen, stonden ze dichtbij de lokale bevolking. Bij witte mensen thuis uitgenodigd worden was voor Afro-Amerikanen een ongekende ervaring, en andersom was voor veel Nederlanders het contact met mensen met kleur iets nieuws.

„Het viel me op dat deze soldaten niets leken op de zielige mensen uit de missieverhalen in de Katholieke Illustratie”, merkt Liesbeth op.

De buitenechtelijke kinderen van de Afro-Amerikaanse soldaten en hun Hollandse vriendinnen kregen niet dezelfde hartelijke ontvangst als hun vaders ten deel viel. Illustrator Brian Elstak, vormgever Lyanne Tonk en tekstschrijver Marga Altena hebben Franklin opgedragen aan deze kinderen. Ze putten inspiratie uit verschillende historische bronnen, zoals brieven naar huis van Afro-Amerikaanse soldaten, een propagandaposter van het Amerikaanse leger om zwarte soldaten te werven en Nederlandse krantenadvertenties uit de periode vlak na de oorlog, waarin buitenechtelijke kinderen met kleur ter adoptie worden aangeboden. De foto’s van deze bronnen staan afgebeeld op zelf open te scheuren tussenpagina’s van het stripboek.

Elstak, die in 2018 een zilveren penseel won voor het kinderboek Tori dat hij samen met schrijver Karin Amatmoekrim optekende, zat bij gebrek aan fotomateriaal van de soldaten zelf model. Het boek bestaat grotendeels uit grijstinten, in de flashbacks worden verschillende huidskleuren en kledingstukken met kleuraccenten uitgelicht. De portretten van de hoofdpersonages Franklin en Liesbeth komen in Elstaks potloodtekeningen het beste tot hun recht, de harde oorlogsomgeving is met zachtere lijnen naar de achtergrond geschetst.

De graphic novel Franklin hoort bij de tentoonstelling Zwarte Bevrijders, georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam in samenwerking met het Vrijheidsmuseum in Groesbeek en Theater aan het Vrijthof in Maastricht. In de missie om een onderbelicht stuk geschiedenis indringend en geloofwaardig over te brengen is Franklin geslaagd. De graphic novel heeft de leeftijdsindicatie 15+. Voor middelbare scholieren is een les over onderbelichte geschiedenis in deze vorm aansprekend. Het boek behandelt de vooroordelen en het racisme waar veel van de nazaten van zwarte soldaten in Nederland mee te maken kregen, evenals het persoonlijke drama van een jonge moeder met een buitenechtelijk kind na de oorlog en de ontheemding van een kind dat zijn vader niet kent. De teksten zijn soms te gericht op het overbrengen van al deze informatie en lijken daardoor los te staan van de personages. Ook door de vele perspectiefwisselingen boeten Franklin, Liesbeth en hun nazaten aan veelzijdigheid in. Toch is Franklin, met het weinige bronnenmateriaal dat beschikbaar is over zwarte soldaten in Nederland, een knap samengesteld boek.

Aanvulling 20/3: de expositie ‘Zwarte bevrijders’ was volgens een eerdere versie van dit artikel georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. Het NIOD heeft dat gedaan in samenwerking met het Vrijheidsmuseum in Groesbeek en Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Dat is hierboven aangepast. De expositie zou oorspronkelijk te zien zijn tot en met 10 april, maar wordt mogelijk verlengd. Inl: niod.nl

Graphic novel Franklin Uitgever Rose Stories in samenwerking met Stichting LovingDay Leeftijd 15+. Verkoopprijs € 16,95 ●●●●●