Jeroen Pauw en Fidan Ekiz nieuw gelegenheidsduo Op1

Jeroen Pauw en Fidan Ekiz presenteren vanaf aanstaand weekend de zondageditie van het programma Op1. Dat heeft omroep BNNVARA vrijdagmiddag bekendgemaakt. Op1 wordt met het oog op alle nieuwsontwikkelingen rond Covid-19 voorlopig niet vijf, maar zeven dagen per week uitgezonden.

De terugkeer van Pauw is bijzonder, omdat het programma Op1 in het leven werd geroepen nadat hij in december vorig jaar stopte met zijn dagelijkse talkshow Pauw. Op1 is een samenwerking tussen de omroepen WNL, EO, Omroep MAX en BNNVARA en wordt iedere dag door een ander duo gepresenteerd.

Het programma wordt geproduceerd door TVBV, het bedrijf waar Jeroen Pauw directeur van is. Op1 blijft dit jaar ook in de zomermaanden op televisie te zien.

Lees ook: Hoe Jeroen Pauw vertrok en toch een beetje kon blijven