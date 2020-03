Sari van Veenendaal: ‘Ik wil graag naar Nederland terug, maar mag niet van de club’

Sari van Veenendaal in actie voor Atlético Madrid in de Champions League tegen Manchester City, vorig jaar oktober.

‘Ik heb net een intensief trainingsprogramma afgerond.” Sari van Veenendaal laat een korte stilte vallen voor optimaal effect. „In huis.” De keeper van Atlético Madrid en aanvoerder van het Nederlands vrouwenelftal deed vorig weekend een oproep via Instagram: ‘Lieve mensen, hier in Spanje zijn al meer dan 5.700 mensen besmet met het coronavirus, waarvan de helft in ‘mijn’ stad Madrid. Vanaf middernacht geldt hier voor vijftien dagen de noodtoestand. Ook in de rest van Europa (en de wereld) wordt de situatie steeds ernstiger. Gebruik je verstand en luister naar de adviezen van de medisch experts en de overheid. Alleen zo kunnen wij gezamenlijk het virus verslaan.’

Vanuit haar kleine appartement in Alcalá de Henares, even buiten Madrid, vertelt de 29-jarige Van Veenendaal hoe haar leven eruit ziet zonder voetbal. En waarom ze de oproep op Instagram deed. „Ik wil Nederland niet met Spanje vergelijken, en die post was zeker niet bedoeld als terechtwijzing, maar we lopen in Spanje wel voor op Nederland als het om de coronacrisis gaat.

„Deze week klapten Nederlanders op balkons voor het zorgpersoneel. Dat deden wij in Spanje vorig weekend al. Er zijn nu strengere maatregelen ingevoerd in Nederland, maar toen ging het leven bij jullie voor een groot deel gewoon door. Daarom wilde ik zeggen: besef hoe groot dit is. We willen zo snel mogelijk onze oude levens oppakken en krijgen dat alleen voor elkaar als we het samen doen.”

Spanje telt nu bijna twintigduizend besmettingen en ruim achthonderd doden als gevolg van het virus. Wanneer besefte je: dit is ernstig?

„Nadat we met Oranje het Tournoi de France hadden gespeeld ben ik 12 maart in Spanje teruggekeerd. Ik merkte meteen aan de sfeer dat het menens was. ‘Het is groot in Madrid’, hoorden we op de club. ‘Wees verstandig, denk aan je hygiëne.’ Kort daarna mochten we niet meer trainen, niet meer de straat op. Het veranderde bijna van uur tot uur.”

En toch wil je fit blijven. Hoe doe je dat?

„De club heeft ons een trainingsprogramma mee gegeven. Dat probeer ik zo goed mogelijk uit te voeren. Op de plaats rennen, dat soort dingen. Zorgen dat mijn hartslag omhoog gaat. In deze kleine ruimte probeer ik zo fit mogelijk te blijven. De club verwacht dat ook van ons. We moeten elke dag laten weten wat we hebben uitgevoerd. Informatie doorsturen.”

Heb je veel contact met ploeggenoten?

„Niet echt. Je merkt toch dat iedereen eigen zorgen heeft. En het is ook niet de bedoeling dat we gaan socializen. Vooral de buitenlandse speelsters hebben het moeilijk, die zitten vaak alleen in Spanje, want anders dan bij de mannen nemen vrouwen niet hun gezin mee.”

Van Veenendaal vertelde vorig jaar in het Algemeen Dagblad dat ze een partner heeft in Nederland, die ze zo veel mogelijk probeert af te schermen. Ook nu wil ze weinig over haar privésituatie kwijt, behalve dat ze het liefst naar Nederland zou terugkeren tot het voetbal in Spanje weer hervat wordt.

Dat kan niet omdat het te gevaarlijk is om te reizen?

„Dat kan niet omdat het niet mag van de club. Om af te reizen heb ik toestemming nodig en ze zijn natuurlijk bang dat ik niet kan terugkeren als ik eenmaal in Nederland ben. Zodra we weer kunnen voetballen moeten wij klaar staan.”

Geen makkelijke situatie.

„Nee, maar ik probeer er het beste van te maken. Ik bel en Facetime veel. En ik zorg voor een goede dagindeling. Vroeg opstaan, de krant lezen, trainen, koken, tv kijken, slapen. En kort voor de lockdown heb ik gelukkig een tjoek meegenomen van de club.”

Een wat?

„Een trainingsmiddel voor keepers met een trampolinefunctie. Die heb ik op mijn balkon gezet en daar gooi ik honderden keren per dag de bal in. Op de club lachten ze me uit – ‘de bal vliegt toch zo over je balkon’ – maar tot nu toe gaat het goed. Met de tjoek houd ik mezelf niet zo zeer fit, maar het is wel een goed middel om de tijd te verdrijven. Je moet creatief zijn hè?”

Goede voeding is ook belangrijk. Hoe zorg je daarvoor?

„De supermarkten zijn nog open. Er zit er een honderd meter hiervandaan. Voor de lockdown heb ik nog het een en ander gehaald, dus ik maak me geen zorgen.”

Eerder deze week is het EK voor mannen afgelast. De Olympische Spelen gaan vooralsnog ‘gewoon’ door. Is dat reëel?

„Voetbal is het beste vermaak dat de mens heeft, maar in deze tijd is vermaak bijzaak. Toch blijf ik me op de Spelen focussen, want als ze doorgaan moet Nederland daar zo goed mogelijk staan. Dat vraagt veel van ons.”

Er gaan steeds meer stemmen op om de Spelen uit te stellen. Jij bent daar geen voorstander van?

„Ik houd me vast aan de officiële berichten. En volgens die berichten staan de Spelen op het programma.”

Betrouwbare informatie is in deze tijd belangrijker dan ooit. Hoe blijf je op de hoogte?

„Ik zit veel op de Facebookpagina van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Heel informatief, zelfs de ambassadeur deelt filmpjes om Nederlanders hier op de hoogte te houden. Daar ben ik heel blij mee.”

Je lijkt goed met de situatie om te gaan.”

Ze lacht. „De lockdown in Spanje is net begonnen. Bel me op dag vijftien nog maar eens.”

CV De beste keeper ter wereld Sari van Veenendaal (Nieuwegein, 3 april 1990) studeerde sportmarketing aan de Johan Cruyff Academy. In 2008 maakte ze de overstap van SV Saestum naar eredivisieclub FC Utrecht. Twee jaar later ging ze naar FC Twente, waar ze de geblesseerde Tiffany Loeven verving. Ze verruilde Twente in 2015 voor Arsenal. In Londen keepte ze in vier jaar tijd 48 wedstrijden. In de zomer van 2019 maakte ze de overstap naar Atlético Madrid, dat uitkomt in de Spaanse Primera División Femenina. Met Oranje speelde Van Veenendaal het EK van 2017 en het WK van 2019. Bij het eerste toernooi werd Nederland Europees kampioen, bij het tweede werd de finale verloren van de VS. Bij het FIFA-gala werd ze afgelopen najaar uitgeroepen tot beste doelvrouw van het jaar. In haar speech zei ze hoe bijzonder het is dat kleine meisjes nu niet alleen kunnen dromen van topvoetballer worden, maar ook van beste keeper van de wereld worden.