Hof: levenslang voor dubbele liquidatie Amsterdamse Staatsliedenbuurt

Liquidatie Anouar B. en Adil A. zijn schuldig bevonden aan een dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012. Zij gaan beiden levenslang de gevangenis in, oordeelde het Gerechtshof in Amsterdam.