Hoe Nederland de gevolgen van het coronavirus betaalt

Deze week presenteerde het kabinet een ongekend steunpakket aan bedrijven en zzp-ers. Het belangrijkste, zei minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) tijdens de presentatie, is dat de overheid ondernemers zal helpen. En ook ziekenhuizen hoeven niet te vrezen voor financiële tekorten in het bestrijden van het virus.

Maar dat geld zal érgens vandaan moeten komen. In Haagse Zaken legt Philip de Witt Wijnen uit hoe diep de zakken van de Nederlandse staat zijn en hoe het laten oplopen van de staatsschuld Nederland de komende tijd van geld voorziet. EU-correspondent Clara van de Wiel legt uit hoe andere Europese landen de economische gevolgen van de crisis zo klein mogelijk proberen te houden.

