Het water reikt tot de tweede verdieping, maar Ela wil niet weg uit Jakarta

Eigen schuld, 5 februari

Van de rechtszaak heeft Ela nog helemaal niet gehoord. Een grote groep, meer dan tweehonderd inwoners van Jakarta, klaagt de gouverneur aan omdat ze vinden dat hij nalatig is geweest met de grote overstroming tijdens de jaarwisseling. Die zaak gaat om twee dingen: er waren geen waarschuwingen vooraf en de hulpverlening was slecht. De club die de gouverneur aanklaagt heeft de klacht zo concreet mogelijk gemaakt, zodat de kans het grootst is dat de rechters hen gelijk geven.

Alleen het structurele, onderliggende probleem van Jakarta is veel complexer dan dat. Jakarta ligt aan zee en een stelsel van rivieren, groot en klein, stroomt vanuit hoger gelegen gebied door de stad richting zee. De stad is zo volgebouwd dat de rivieren, die van nature in het regenseizoen meer ruimte nodig hebben, geen kant op kunnen. En er is bijna geen groen over om het regenwater goed te absorberen. Naar schatting was in 2010 nog ongeveer 10 procent van het groene bosgebied over in Jakarta en omstreken. Te weinig.

Plus: de stad zinkt. Inwoners en de industrie gebruiken grondwater in plaats van leidingwater, waardoor de grond inklinkt. Als de grond lager komt te liggen ten opzichte van de zee, stroomt het water ook moeilijker die kant op en ontstaat een soort val. Tel daar slecht schoongehouden afvoerkanalen vol plastic en andere troep bij op en het gevolg laat zich raden.

In Kampung Melayu verwacht Ela Amperawati weinig van het stadsbestuur. Al had ze wel over de rechtszaak gehoord, dan had ze er nog niet aan meegedaan. Ze noemt het haar eigen risico dat ze hier naast de rivier woont. De prijs van haar huis was ernaar. „De locatie is verder goed, we wonen dicht bij alles. Bij de markt, bij school. En die echt grote overstromingen zijn maar eens in de vijf jaar.”

Zij kiest ervoor, maar haar kinderen ziet ze toch liever ergens anders wonen. Vanwege de overstromingen, maar ook vanwege de samenstelling van de buurt. Ze kent gezinnen waar de kinderen drugs gebruiken. De meeste mensen hier hebben geen ruim inkomen. Haar eigen vader en broer wonen om de hoek, ze zorgt ook voor hen. Haar man is kostwinner, hij werkt bij de catering van een luchtvaartmaatschappij.

Er komt iemand uit de buurt langs om de schade op te nemen, namens het buurthoofd. Ze neemt een paar foto’s van het huis van Ela. De houten deur hangt uit het lood.