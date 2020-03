‘Gemeenteraadsleden voelen zich vaak onvoldoende voorbereid op werk’

Een kwart van de Nederlandse gemeenteraadsleden voelde zich twee jaar geleden, kort na de verkiezingen van 2017, niet goed voorbereid op het werk dat hun te wachten stond. Dat blijkt uit een onderzoek door vakblad Binnenlands Bestuur en onderzoeksbureau Necker van Naem. Het onderzoek is gebaseerd op een online vragenlijst die 914 raadsleden invulden.

Van alle vrouwelijke gemeenteraadsleden voelde slechts een kwart zich in 2018 voldoende klaargestoomd voor het werk in de lokale politiek. Bij de mannelijke ondervraagden waren dat er iets meer en stelde 35 procent zich goed voorbereid te voelen.

In 2017 benaderde NRC 75 politieke partijen in 35 middelgrote Nederlandse gemeenten over hun wervingsproces: Na een praatje bij een borrel sta je al op de lijst.

Bedreiging en intimidatie

Een op de drie raadsleden die in de enquête kenbaar maakten voor verrassingen zijn komen te staan, was lid van een lokale fractie. Zo’n twintig procent van de mensen die dat antwoord invulden, zit namens de lokale tak van een landelijke partij in een gemeenteraad. „Lokale afdelingen van landelijke partijen hebben vaker interne mogelijkheden voor scholing” legt onderzoeker Sabine van Zuydam uit in het persbericht over het onderzoek. „Lokale partijen zijn minder aangesloten op een infrastructuur van opleidingen en trainingen.”

Een derde van alle deelnemers die aan het onderzoek meedeed, stelt verder vorig jaar te maken te hebben gehad met bedreiging of intimidatie vanwege hun baan. Bijna een op de drie zegt niettemin ook kandidaat te willen zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.