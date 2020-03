Festivals in spagaat: wel of niet afgelasten?

Paaspop staat gewoon nog op de agenda. De Australische headliner Parkway Drive zegde af, maar wie naar de website van het driedaagse festival gaat, kan zich nog verlekkeren aan de overige headliners die op 10, 11 en 12 april in Schijndel komen optreden: Krezip, Sean Paul en Anouk.

In werkelijkheid ligt de opbouw van de podia in de Brabantse plaats stil. De organisatoren van het festival, dat vorig jaar 90.000 bezoekers trok, geven geen commentaar, maar het lijkt erop dat ze niet verwachten dat de semiquarantaine die Nederland zichzelf heeft opgelegd na 6 april zal worden opgeheven. En ook als dat niet zo is wordt het lastig het festival door te laten gaan: er vallen gaten in het programma door reeds afgezegde tours – zie Parkway Drive – en een deel van het publiek zal afhaken.

Veel is al afgelast: Rewire, Transition, 538 Koningsdag, Masters of Hardcore en het Eurovisie Songfestival. Toch is Paaspop nog niet geannuleerd. Net als bij veel andere evenementen zitten de organisatoren daar in een spagaat: ze zien ook wel aankomen dat de coronacrisis na 6 april niet voorbij is, maar als ze zelf beslissen het festival te annuleren, zijn ze alle geïnvesteerde kosten kwijt en is er ook volgend jaar geen editie. Dat heeft alles te maken met verzekeringen, legt Ruben Brouwer uit, bestuurslid van de Vereniging voor Evenementen Makers (VVEM) en ceo van de grootste concertorganisator van het land, Mojo Concerts. „Zelf je festival of evenement afblazen is voor veel organisaties eigenlijk geen optie, want als ze zijn verzekerd, dan moeten ze echt wachten tot de overheid besluit of het niet door kan gaan. Anders voldoen ze niet aan de verzekeringsvoorwaarden en krijgen ze hun geld niet terug.”

Financieel echec

Voor de hele evenementensector dreigt door de maatregelen tegen het coronavirus een enorm financieel echec: er staan deze zomer zo’n 1.200 grote festivals en honderden concerten op het programma. Daarbij werden 30 tot 35 miljoen bezoekers verwacht, goed voor een omzet van tussen de 1 en 1,5 miljard euro, aldus de VVEM. Dat gaat nu niet meer gebeuren, verwacht bestuurslid Brouwer. „Want we kregen als eerste een verbod opgelegd en voor ons zal het verbod als laatste worden opgeheven. Massa-evenementen zullen nu eenmaal niet zo snel weer worden toegestaan.”

Hoewel het steeds aannemelijker lijkt dat het verbod op evenementen met meer dan honderd mensen zal worden verlengd, staan organisatoren van festivals zoals Roadburn in Tilburg en Motel Mozaïque in Rotterdam, die net als Paaspop in het eerste weekend na 6 april gepland staan, nu nog steeds voor een dilemma.

Bij het Tilburgse poppodium 013, waar Roadburn wordt georganiseerd, houden ze de vinger aan de pols, zegt interim-directeur Peter van der Aalst: „Bij het doordenken van opties maak je een complexe afweging tussen artistieke, maatschappelijke en zakelijke consequenties. Het is ontzettend complex en niemand heeft dit ooit eerder meegemaakt.”

Zolang de festivals niet zijn afgeblazen, worden er nog steeds kosten gemaakt. Opbouw van podia, het ontwerpen van decorstukken en visuals, het vooruitbetalen van artiesten. „Het zou heel mooi zijn als je de kosten kan beperken, maar organisatoren zitten in een vast stramien van voorbereidingen”, zegt Willem Westermann, werkzaam bij het Kenniscentrum Evenementen van de VVEM. „En dus moet je die ook treffen zolang er geen duidelijkheid is.”

Overmacht

Zelfs als de overheid straks duidelijkheid verschaft en alle evenementen voor een langere tijd verbiedt, zal niet elke organisatie kunnen rekenen op geld van de verzekering, zegt Westermann. „Sommige verzekeringen dekken dit wel, andere niet. Dit is duidelijk overmacht en daarvoor kun je je wel verzekeren, maar dat ligt echt aan de verzekering.”

Bij NN Group, een van de grootste verzekeraars van Nederland, dekte de evenementenverzekering een overmachtssituatie als een pandemie tot voor kort wel. Maar op 27 februari heeft de verzekeraar een epidemie-clausule laten opnemen, waardoor annuleringen door corona sindsdien niet meer verzekerd zijn.

Het Verbond van Verzekeraars ziet meer verzekeraars dat doen. „Dat zien we in de hele breedte gebeuren, niet alleen voor evenementenverzekeringen”, zegt een woordvoerder. „Het klinkt misschien hard, maar we kunnen geen brandend huis verzekeren, dan worden de financiële risico’s te groot.” Hoe groot de financiële gevolgen voor de verzekeringssector zijn, kan het Verbond niet zeggen. Er zijn geen signalen dat er verzekeraars in de problemen komen door een toename van claims door corona, zegt de woordvoerder. „Verzekeraars moeten hun verzekeringen gewoon gedekt hebben, en dat is op dit moment het geval.”

NN geeft aan dat er enkele afgeblazen evenementen zijn die voor die tijd een verzekering hadden afgesloten. Met hen gaat NN nu om tafel, „want met elke klant wordt een apart contract onderhandeld. We gaan dus met elke klant kijken wat verzekerd is.” Ook het Verbond van Verzekeraars verwijst naar de polisvoorwaarden. „Voor evenementen na 6 april is het nog onzeker of deze doorgang kunnen vinden. Het is verstandig om contact op te nemen met jouw verzekeringsadviseur of verzekeraar over de te nemen maatregelen.”

Lees ook: Toch nog een festivalgevoel dankzij corona-livestreams van muzikanten en dj’s

In een poging de schade zoveel mogelijk te beperken richt de evenementensector zich tot degene die haar ook de beperkingen heeft opgelegd: de overheid. Donderdag spraken minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) en vertegenwoordigers van de sector elkaar in Amsterdam. „We hebben in principe generieke maatregelen die ervoor moeten zorgen dat we deze tijd doorkomen zonder dat mensen hun baan kwijtraken of hun inkomen zien wegvallen”, zegt Wiebes daarover. „Maar we zijn ook met direct getroffen branches in gesprek om te kijken wat we nog meer kunnen doen.”

Tot de mogelijkheden behoort het aanpassen van wetgeving over terugbetaling. „Op wat voor termijn en hoe organisatoren dat moeten doen, kan een hoop verschil maken”, zegt Wiebes. De minister gaat ook in gesprek met lokale overheden om te kijken of de vergunningsverlening voor verplaatste evenementen versoepeld kan worden.

De branchevereniging voor poppodia en -festivals VNPF hoopt dat er snel een noodwet komt die ervoor zorgt dat festivals en organisatoren niet meteen verplicht zijn het betaalde ticketgeld terug te betalen. VNPF-directeur Berend Schans zegt daarover: „We moeten voorkomen dat er een soort bank run ontstaat op dat geld, want dan vallen er forse klappen. Zo’n wet zou zijn om tijd te kopen, niet om consumenten te duperen, want er zal altijd naar een nieuwe datum of alternatief worden gezocht. De oproep van minister Van Engelshoven om geld voor tickets nog even niet terug te vragen is sympathiek, maar we hebben meer juridische steun nodig.”

In de tussentijd proberen de evenementenorganisatoren zich op een andere manier nuttig te maken. Brouwer: „Wij zijn gewend in een aantal weken een stad uit de grond te stampen. Er zijn bedrijven die tenten hebben opgezet op de parkeerplaatsen van ziekenhuizen voor triage. Onze vrachtwagens rijden nu voor supermarkten. We willen als branche niet alleen maar halen, we willen ook iets kunnen geven.”