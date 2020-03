En weer is in Justines examentijd niks normaal

Voor de tweede keer in een paar jaar tijd beleeft Justine Yuan een eindexamentijd waarin alles anders gaat dan het behoort te gaan. In 2018 was ze een van de 354 leerlingen van het VMBO Maastricht die geen diploma kregen, omdat de onderwijsinspectie onvolkomenheden ontdekte in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Nu zet het coronavirus alles op zijn kop bij haar eindexamen havo.

„De shock vorig jaar was groter”, vertelt de achttienjarige Maastrichtse tussen het studeren door. „Ik had net als de anderen al te horen gekregen dat ik was geslaagd, en dat werd zomaar opeens teruggedraaid.”

Tijdens maanden, die eigenlijk in het teken van een extra lange vakantie hadden moeten staan, ging het nu om het repareren van de door de school gemaakte fouten om alsnog het diploma te halen. Yuan had relatief weinig gaten in haar PTA (net als het centraal schriftelijk eindexamen goed voor de helft van het eindcijfer): „Onderdelen van economie en Frans moesten over. Dat bleek uiteindelijk best mee te vallen. Maar mijn diploma kreeg ik pas laat in de zomer.”

Scholen dicht

Yuan had toen al plannen om naar de havo te gaan. Dat verliep zonder noemenswaardige problemen, tot het coronavirus in volle hevigheid toesloeg en de scholen dichtgingen. „Erg vervelend”, vindt ze. „Maar het voelt toch anders dan twee jaar geleden. Toen was VMBO Maastricht de uitzondering. Nu gaat het alle eindexamenkandidaten in Nederland aan. Dan heb je toch het gevoel dat er ook landelijk druk achter zit om iedereen op een zo goed mogelijke manier naar een diploma te loodsen.” De centraal schriftelijke eindexamens zijn in mei.

Woordvoerder Imi Lau van scholenkoepel LVO, verantwoordelijk voor al het middelbaar onderwijs in Maastricht, zegt dat „al onze eindexamenkandidaten op dit moment de hoogste prioriteit hebben. Mocht het zo zijn dat leerlingen voor de tweede keer een bijzonder examen beleven, dan zal dat bij de mentor bekend zijn en de benodigde aandacht krijgen.”

Snel improviseren

Daar heeft Yuan nog niets van gemerkt. Ze werd wel verrast door de snelheid van improviseren onder de nieuwe omstandigheden. „Voor volgende week stonden de laatste schoolexamens gepland. Toen afgelopen zondag bekend werd gemaakt dat de scholen dichtgingen, dacht ik dat dit zou worden uitgesteld. Eerlijk gezegd was ik al een beetje afgeschakeld. Maar nu blijkt dat we volgende week toch gewoon naar school moeten voor het maken van de examens. Dat vergt weer een mentale omschakeling. Mij lukt dat wel, maar ik hoor ook medeleerlingen die het daardoor bij voorbaat al opgeven.”

Sommige vakken bieden nu online-lessen aan. „Over twintig minuten begint wiskunde. Voor Nederlands moesten we thuis een oefenexamen maken. Verder moet ik veel zelf leren.”