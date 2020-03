Een synthesizer op je smartphone om de crisis te verzachten

In het kader van de coronacrisis bieden synthesizermerken Moog en Korg gratis apps om muziek te maken op smartphone en iPad. Voor een beperkte periode zijn Moog’s Minimoog Model D voor iOS en Korg’s iKaossilator voor iOS en Android kosteloos verkrijgbaar via de gebruikelijke app-stores. „Nu er veel mensen in thuisquarantaine zitten en werken vanuit huis willen we ze een zinvolle tijdsbesteding bieden,” meldt het persbericht van het Japanse synthesizermerk Korg. Het Amerikaanse Moog spreekt van „een gift waarmee we positiviteit willen verspreiden.”

In zijn fysieke versie is de Minimoog sinds de uitvinding in 1970 een oermodel van de synthesizer. Stevie Wonder, Sun Ra en Keith Emerson waren pioniers van het analoge toetseninstrument, gevolgd door invloedrijke toepassingen door Kraftwerk (Autobahn) en Giorgio Moroder. De Kaoss Pad van Korg werd als effectapparaat in 1999 geïntroduceerd en geldt als het prototype van de digitale iKaossilator. Het apparaat dat onder meer pitch bending en delay mogelijk maakt via een touch screen werd toegepast door Brian Eno, Radiohead (‘Everything in the Right Place’) en Muse. Apps van beide apparaten zijn beschikbaar sinds 2016 (iKaossilator) en 2018 (Minimoog Model D).

De app van Moog:



Wat kan een muzikant, door de coronadreiging opgesloten in de studio of gekluisterd aan huis, met die gratis apps? Fay Lovsky is meteen enthousiast. Vooral de iKaossilator boeit haar. „Ik heb nog een oude Kaoss Pad die ik vroeger op bijna al mijn opnames los liet. Wat die mobiele apps betreft is er veel onzin op de markt: nep pianootjes of gitaarhalsjes op minischerm waar je niet veel mee kunt.” Lovsky, die als multi-instrumentalist werkt met de theremin zowel als de zingende zaag, ziet mobiele apps als een aanvulling op de mogelijkheden van elektronica en toetsenborden. „Voor het liedje van de ijscoman in de Jip en Janneke-musical van Rieks Swarte kon ik nergens een mooie bastrombone vinden. Totdat ik hem vond in de app Thumbjam. Die klinkt gewéldig. Maar als je een cello of een gitaar wilt gaat er natuurlijk niks boven een echt instrument.”

Glazen plaatje

Gitarist, zanger en toetsenman Yves Lennertz van de Limburgse Thaipop-groep YĪN YĪN is terughoudender. „Leuk dat het gratis is, maar het blijft een glazen plaatje dat je aanraakt. Ik zie meer in echte toetsen en potmeters. Bij YĪN YĪN gebruiken we wel een soort Moog-sound, maar als je spannende dingen met filters wilt doen gaat dat beter met tastbare knoppen en schuiven.”

De app van Korg:



Toetsenvirtuoos Niels Broos, bekend van Kyteman Orchestra en Binkbeats, kent de Moog-app al langer. „Eerst klonk hij heel slecht; nu is de klank bijna niet van echt te onderscheiden. Die oude Minimoog was een apparaat met gebreken. Als app is het een veel betrouwbaarder instrument geworden. Met zo’n iel kabeltje kun je het koppelen aan je eigen apparatuur en zou je zelfs kunnen jammen met andere muzikanten.” Zijn leerlingen aan het Haarlems Conservatorium raadt hij van harte aan de apps te downloaden. „Een echte Moog is duur en dit is een prima manier om kennis te maken met de synthesizer. Zelf gebruik ik de app om ideetjes uit te werken. Dat het geluid wat dunner klinkt kan een voordeel zijn. In een productie met allemaal zware synthesizerklanken kun je er leuke kleine details mee aanbrengen.” Zo ook met de iKaossilator, zegt Broos, hoewel hij daar minder ervaring mee heeft. „Je kunt er op een intuïtieve manier effecten mee aansturen.”

Muzikant en synthesizer-enthousiast Berend Dubbe (ex-Bettie Serveert, Bauer) heeft zelf een Minimoog Model D uit 1972, maar werkt in de studio liever met computer-plugins. „Dat gaat sneller en ze zijn altijd zuiver gestemd.” Maar: „Voor een lekkere vette bas zet ik graag de Minimoog nog even aan. Bij de laatste tournee van Bauer hadden we twee Minimoogs live op het podium. Dat was ongekend rocken.” De app is vooral handig omdat je hem altijd voorhanden hebt op je iPhone, vindt hij. „Een lief gebaar van Moog om hem nu gratis te geven.”