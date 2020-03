Gaan ze door of niet, de Olympische Spelen? In Japan, waar de spelen in de zomer zouden moeten plaatsvinden, zijn ze er nog steeds van overtuigd dat het sportevent kan doorgaan, en ook het Olympisch Comité denkt vooralsnog niet aan uitstel of afstel. Wel zijn allerlei ceremonies, zoals het in estafettevorm vervoeren van het olympische vuur van Griekenland naar Japan, versoberd of aangepast in verband met de uitbraak van het coronavirus. Zonder publiek maar wel onder het toeziend oog van personeel van Japanse vliegtuigmaatschappijen vertrok woensdag een vliegtuig vanaf Tokio om het olympische vuur op te halen.

Foto Issei Kato/Reuters