Coronavirus biedt Erdogan uitweg uit vluchtelingencrisis

De uitbraak van het coronavirus biedt de Turkse regering een elegante uitweg uit de zelf gecreëerde vluchtelingencrisis aan de Griekse grens. Woensdagavond sloot Turkije de grens met Griekenland en Bulgarije om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De Turkse autoriteiten zijn begonnen om migranten die bivakkeren aan de Griekse grens met bussen terug naar Istanbul en andere steden te brengen. Er zouden nog duizenden mensen in het grensgebied verblijven.

De autoriteiten zorgen ervoor dat de omstandigheden aan de grens verslechteren, zodat migranten terugkeren naar waar ze vandaan kwamen, vertellen hulpverleners. Zo hebben ze het uitdelen van voedsel aan banden gelegd, en laten ze migranten niet meer het dorp uit om eten te halen en hun telefoon op te laden. Hulpverleners kopen buskaartjes voor migranten, die vaak zonder geld zitten. Er vertrok donderdag bijna ieder uur wel een bus, naar vrijwel iedere stad in Turkije.

EU onder druk gezet

Met het sluiten van de grens komt er een einde aan de zelf gecreëerde crisis, die eind februari begon met de dood van 33 Turkse militairen in de Noord-Syrische provincie Idlib. Daarop besloot president Erdogan om de grens met Griekenland te openen voor vluchtelingen en migranten in een poging de Europese Unie onder druk te zetten. Zo hoopte Erdogan steun af te dwingen voor zijn militaire operatie in Idlib en geld voor de opvang van miljoenen Syrische vluchtelingen in Turkije.

Sinds Erdogan de poort naar Europa opende, hebben de Turkse autoriteiten duizenden migranten in bussen naar de grens met Griekenland gebracht, en hen aangespoord en geholpen om de rivier over te steken of het grenshek te bestormen. De laatste massale poging was woensdag, toen vijfhonderd migranten probeerden het hek neer te halen. Het Griekse leger en de politie hebben met traangas, waterkanonnen en rubberkogels naar eigen zeggen 35.000 illegale oversteken voorkomen.

Brussel voelt zich gechanteerd door Turkije en heeft zich volledig achter de harde Griekse opstelling geplaatst. De Europese Commissie trok 700 miljoen uit voor extra grensbewaking. Erdogan is uit op een verlenging van de vluchtelingendeal met de EU, zodat hij ook de komende jaren verzekerd is van Europees geld om de toestroom van honderdduizenden vluchtelingen te blokkeren. Sinds zijn bezoek aan Brussel vorige week maandag was het al rustiger geworden aan de Grieks-Turkse grens.

Deze week sprak Erdogan in een video-conferentie met Macron, Merkel, Johnson. Er werd onder andere gesproken over een herziening van de vluchtelingendeal van 2016. In principe wordt over dit onderwerp volgende week in Europees verband overlegd tussen de regeringsleiders.