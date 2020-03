‘Amerikaanse senatoren verkochten aandelen vlak voor coronacrisis’

Twee Amerikaanse senatoren zijn in verlegenheid gebracht nadat bekend is geworden dat zij een flink deel van hun aandelenportfolio hebben verkocht, vlak voordat de overheid publiekelijk alarm sloeg over het coronavirus. Dat meldden meerdere Amerikaanse media donderdagavond (lokale tijd) op basis van documenten van de Senaat.

Journalisten van onderzoeksplatform ProPublica schrijven dat de Republikein Richard Burr eind januari en begin februari een aanzienlijk deel van zijn aandelen verkocht in ruim dertig afzonderlijke transacties met een totale waarde van tussen de 580.000 euro en 1,5 miljoen euro. Dat is saillant omdat de senator voorzitter is van de inlichtingencommissie en in die functie veel informatie krijgt over mogelijke dreigingen.

Zowel ProPublica als radiozender NPR schrijven dat Burr in die periode in het openbaar herhaaldelijk stelde dat de economische gevolgen van een uitbraak in de Verenigde Staten wel mee zouden vallen. Maar tijdens een kleine bijeenkomst in zijn thuisstaat North Carolina schetste hij voor een select publiek een grimmiger beeld: Burr verwachtte dat scholen zouden sluiten, mensen zouden thuisblijven en dat „het virus veel agressiever is in besmetting dan alles wat we in de recente geschiedenis hebben gezien”. NPR heeft een opname van deze uitspraken.

‘Tabloidverhalen’

Inmiddels worden wereldwijd de economische effecten gevoeld. Door de pandemie is Wall Street in de afgelopen week meerdere dagen in het rood geopend. Burr verdedigt zijn openbaar optreden op Twitter en doet de berichten af als „tabloidverhalen”. Tegenover persbureau Reuters stelt een woordvoerder dat de senator niet heeft gehandeld met voorkennis.

Ook Kelly Loeffler, de Republikeinse senator van Georgia, heeft aandelen die ze samen met haar man (topman Jeffrey C. Sprecher van de New York Stock Exchange) heeft verkocht. Ze zou dat hebben gedaan op de dag dat de Senaat achter gesloten deuren werd ingelicht over het coronavirus. De aandelen waren volgens The Daily Beast honderdduizenden dollars waard. Loeffler weerspreekt de berichtgeving. Volgens de senator is zij niet betrokken bij de verkoop van haar aandelen en wordt haar portefeuille beheerd door derden.

De senatorsbijeenkomst in kwestie leidde in februari al tot ophef omdat de besproken informatie, geleverd door onder meer de Centers for Disease Control and Prevention, geheim werd gehouden. Veel journalisten en onderzoekers vermoedden toen al dat de senators waren ingelicht over de ernstige gevolgen van de Covid-19-uitbraak.