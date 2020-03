Zo werd ‘De brief voor de koning’ een fantasy-serie

Wat moet je na zeven dikke delen Harry Potter nog voorlezen aan je kinderen? Net als vele vaders stond William Davies voor dit dilemma, aan het bed van zijn tweelingdochters. De Engelse scenarioschrijver had nog een boek liggen, gekregen van de bevriende producent Paul Trijbits; de vertaling van de Nederlandse klassieker De brief voor de koning.

Ze werden meteen gegrepen door de spannende avonturen van schildknaap Tiuri, die op het laatste moment de ridderslag opgeeft voor een gevaarlijke missie: een geheime brief naar de koning brengen, over de bergen, om een oorlog te voorkomen. Het boek van Tonke Dragt uit 1962 werd in 2008 al verfilmd. Trijbits en Davis maakten van het boek een internationale Netflixserie, The Letter for the King, vanaf vrijdag te zien.

Davies heeft het boek stevig bewerkt: „Kinderen van nu hebben al zoveel meer verhalen tot zich genomen, op een peil en met een snelheid die voor onze generatie ongekend is. De serie moet dezelfde impact hebben op de kinderen van nu, als het boek had op die van toen.” De makers voegden personages, subplots, humor en cliffhangers toe, maar vooral: magie en wokeness.

De serie past in de huidige identiteitsmode die voorschrijft dat series laten zien dat er niet alleen witte heterojongens op deze planeet wonen. Dus schittert tussen de schildknapen een Aziatische straatmeid. De koningin verordent bij het ridderexamen dat afkomst en rijkdom er niet toe doen.

De schone jonkvrouw Lavinia (Ruby Serkis) zit ook in het boek, maar dit keer blijft ze niet thuis smachten en gaat ze met Tiuri mee op avontuur. Al snel overschaduwt ze de bleue held, als „minder goedgelovig, meer foxy” – in feite draagt zij de serie.

Tiuri (Amir Wilson) is hier een zwarte vluchteling met een witte stiefvader. De bij de serie betrokken ‘cultureel consultants’ vertelden de makers dat je het niet alleen bij een gekleurde cast kunt laten; je moet er ook iets mee doen. Dus heeft Tiuri’s vader hem na een oorlog meegenomen uit Evielan, een kolonie die steeds onder de voet wordt gelopen door de westerse landen. Producent Trijbits: „Tiuri wordt met scheve ogen aangekeken omdat hij uit Evielan komt. Dat geeft hem een extra motivatie om op queeste te gaan.” In het oerland heb je nog sjamanen, en de stille kracht die de kolonisatoren nooit zullen begrijpen. Daar komt de magie vandaan.

Want deze The Letter for the King is een fantasyserie. Naast het verhaal van de oorlog en de brief, heb je de mythe van de duistere prins die door de uitverkorene moet worden verslagen. Maar die uitverkorene moet eerst de oude krachten in zich zien te beheersen. Aardig is dat de schurk, prins Viridian (Gijs Blom), meent dat hij de uitverkorene is. Blom: „Ik zie Viridian als iemand die op zijn eigen manier de wereld wil redden. Alleen is zijn waarheid wat minder populair.”

Die nieuwe magie-lijn eindigt wat potsierlijk en drukt het oorspronkelijke verhaal er een beetje uit. Wat zal je je druk maken om een brief als je magie tot je beschikking hebt? Maar volgens Blom blijft de centrale gedachte van het boek overeind: „Het gaat over de waarde en de kracht van kinderen die door een gebroken volwassen wereld reizen.”

Letter for the King 6 delen van 50 min, op Netflix.